SEP impulsa universalización del Sistema Nacional de Bachillerato para ampliar oportunidades a jóvenes: Mario Delgado

Como parte del Plan Integral del Sistema Nacional del Bachillerato 2026, se desarrollan 202 acciones en todo el país, entre ellas la construcción de 20 nuevos bachilleratos tecnológicos, 52 ampliaciones de planteles y 130 Ciberbachilleratos, informó

⁠El Bachillerato Nacional de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) atiende actualmente a más de 5.5 millones de estudiantes en más de 21 mil planteles públicos de las 32 entidades federativas: subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora

Garantizar que todas y todos los egresados de secundaria cuenten con un espacio para continuar sus estudios es uno de los compromisos prioritarios del Gobierno de México encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Por ello, la universalización de la Educación Media Superior se consolida como una política estratégica para hacer efectivo el derecho a la educación, reducir las desigualdades y ampliar las oportunidades de desarrollo para las juventudes del país, afirmó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Delgado Carrillo, señaló que la transformación de este nivel educativo se sustenta en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) y en la expansión histórica de espacios para asegurar que ningún estudiante quede excluido por falta de oferta educativa. Explicó que el Gobierno de México impulsa una estrategia integral para ampliar la cobertura, mejorar la infraestructura y consolidar una educación pertinente, inclusiva y con sentido humanista.

Por lo anterior informó que, como parte del Plan Integral del Sistema Nacional del Bachillerato 2026, se desarrollan 202 acciones en todo el país, entre ellas la construcción de 20 nuevos bachilleratos tecnológicos, 52 ampliaciones de planteles y 130 Ciberbachilleratos, lo que permitirá generar 65 mil 400 nuevos espacios para las y los jóvenes que concluyen la secundaria.

Destacó que estas acciones forman parte de la meta nacional de incrementar la cobertura de la Educación Media Superior hasta alcanzar 85 por ciento, mediante la creación de nuevos lugares, la diversificación de la oferta educativa y la eliminación de barreras de acceso que históricamente limitaron la continuidad de los estudios de miles de estudiantes.

Detalló, que para 2026 más de 500 mil jóvenes serán la primera generación en recibir doble certificación, con un certificado de Bachillerato Nacional y otro de formación técnica avalado por instituciones como la Universidad Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Tecnológico Nacional de México, además de avanzar en una carta de intención de libre tránsito educativo que permitirá el acceso directo a universidades tecnológicas y politécnicas para garantizar la continuidad de estudios.

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, explicó que la universalización también implica fortalecer la calidad educativa. En este sentido añadió, el nuevo Marco Curricular Común de la Educación Media Superior (MCCEMS) beneficia a cerca de 17 mil 800 planteles del país, al establecer una base académica compartida que favorece la movilidad estudiantil, la revalidación de estudios y una formación integral con perspectiva científica, humanista, intercultural y de género.

Asimismo, resaltó que el Bachillerato Nacional de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) atiende actualmente a más de 5.5 millones de estudiantes en más de 21 mil planteles públicos de las 32 entidades federativas, con el acompañamiento de más de 421 mil docentes comprometidos con la formación de las nuevas generaciones.

Finalmente, reiteró que la SEP continuará trabajando para que el acceso a la Educación Media Superior deje de ser un privilegio y se consolide como un derecho efectivo para todas y todos. “Nuestro objetivo es que ningún joven se quede sin estudiar, que cada egresado de secundaria tenga un lugar en el bachillerato y que la educación siga siendo el principal motor de bienestar, igualdad y transformación para México”, concluyó.