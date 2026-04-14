SENER destaca innovación y rectoría del Estado como pilares de la soberanía energética

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, encabezó la ceremonia inaugural de la Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar, en la que estuvieron presentes la titular de Semarnat, los secretarios de Economía, Educación Pública y el gobernador de Tamaulipas.

Al ofrecer una conferencia magistral en el marco del primer día de actividades de la Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, destacó que el actual Gobierno de México rediseñó el entramado de instituciones y capacidades que se requieren para recuperar el control de sus recursos energéticos en beneficio de la gente.

Se trata, dijo, de “energía para todos, confiabilidad de la red eléctrica, gasolina suficiente, petróleo para el beneficio del pueblo, impulso decisivo al incremento de la participación de energías limpias para avanzar en la transición energética y la soberanía, e investigación e innovación para mejorar la vida de las y los mexicanos”.

Enfatizó que en el proyecto de la Cuarta Transformación caben todas y todos, y la inversión privada es y será aliada del proyecto, acompañada de la firme e inequívoca rectoría del Estado, siguiendo la pauta de una planeación estratégica para el largo plazo.

El México de hoy y del mañana se construye sobre la base del interés público y no en su contra, por ello, la convocatoria de la presidenta Claudia Sheinbaum es incluyente y es una apuesta por la soberanía energética del país, apuntó.

Durante esta primera edición de la Feria, organizada por la Secretaría de Energía (SENER), Luz Elena González resaltó el cambio ideológico global en el que se rehabilita al Estado como coordinador de las grandes misiones nacionales y como eje promotor del desarrollo tecnológico, particularmente en áreas que no pueden ser cubiertas por grandes corporaciones privadas.

En este sentido, el Estado mexicano asume un papel más amplio en la economía y en sectores estratégicos con la definición de objetivos, instrumentos, organizaciones y competencias que permitan enfrentar desafíos y generar soluciones acordes con las demandas de nuestro tiempo, señaló.

Se plantea no eludir, agregó, sino encarar con valentía los temas complejos, ya que la solución de sus complicaciones detona en cascada innovaciones decisivas y la creación de valor para todos. Rehabilitar al Estado, continuó, mediante una organización capacitada para gestionar simultáneamente la investigación científica, la tecnología y la ingeniería necesarias para alcanzar grandes objetivos nacionales, elaborados democráticamente y acompañados de manera adecuada por el sector privado como agente y socio indispensable.

En el Auditorio del Museo Nacional de Energía y Tecnología (MUNET), acompañada de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra; y el subsecretario de Planeación y Transición Energética de la SENER, Jorge Marcial Islas Samperio, y en presencia de la titular de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor, Luz Elena González Escobar, subrayó que el plan de Gobierno y el Plan México de la presidenta Sheinbaum fue inspirado y confeccionado con la idea de los grandes propósitos nacionales.

“Una serie de objetivos coherentes entre sí y que encajan muy bien en la aspiración y el concepto de Estado capaz, innovador y renovado. Creemos en el Estado como planificador, coordinador, promotor, árbitro y guardián, y creemos que es absolutamente necesario su fortalecimiento. Ese papel debe ser acompañado con los sectores social y privado, de modo amplio y democrático”, refirió.

Luz Elena González detalló que a partir de la planeación vinculante para todos los actores públicos y privados que participan en el sector de energía, se establecieron metas, compromisos y grandes objetivos. Ahora es momento de avanzar en estos objetivos mediante la inversión, la regulación, y la supervisión, pero también con la innovación como herramienta para resolver problemas en la generación eléctrica, la exploración de yacimientos y la reducción de emisiones contaminantes.

En presencia de representantes de institutos de investigación, organismos internacionales y asociaciones empresariales, estudiantes, academia entre otros, invitó a recorrer la Feria durante estos dos días de actividades, en los que se podrán conocer los avances que está realizando el Estado a través de sus instituciones públicas y se presentarán innovaciones y nuevas tecnologías tanto de organismos gubernamentales como de la iniciativa privada.

En su intervención, la secretaria Bárcena afirmó: “tenemos que apostar a la autosuficiencia energética, pero con soberanía. Estamos apostando al futuro y a las nuevas generaciones, y es necesario que demostremos que es posible crecer, industrializarse y a la vez proteger el planeta”.

“Lo que tenemos que lograr en el planeta es no rebasar los 1.5 grados centígrados y avanzar hacia una transición que garantice justicia social y responsabilidad ambiental. El marco normativo que ha creado la Secretaría de Energía, que es audaz, nos da visión de largo plazo, nos da certeza y nos invita a una mayor coordinación entre actores”, subrayó.

“Cuentan con el sector ambiental para esa transición en la que nos estamos jugando el futuro del planeta. No hay plan B: tenemos que proteger el planeta y asumimos esta responsabilidad. No tenemos que elegir entre soberanía energética, innovación y responsabilidad ambiental; tenemos que diseñar sinergias entre estas dimensiones”, remarcó la titular de la Semarnat.

Por su parte, el subsecretario Islas Samperio mencionó dos grandes innovaciones en términos conceptuales que hoy son la base de las acciones del sector energético nacional y su marco institucional: la justicia energética y la planeación vinculante.

Energía para las comunidades, para los sectores más vulnerables, y con una planeación a corto, mediano y largo plazo que orientan las inversiones del país y le dan certidumbre, tomando en cuenta las distintas tecnologías y potenciales de energía renovable en las distintas regiones de la nación, apuntó, al resaltar diversos proyectos innovadores en materia de energía renovable los cuales caracterizan a la presente Administración de la presidenta de México.

Antes, la secretaria Luz Elena González Escobar, encabezó la ceremonia inaugural de la Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar, con un corte de listón en el que participaron la titular de Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra; los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón; y de Educación Pública, Mario Delgado, así como el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. En sus mensajes coincidieron en apostar por el talento de la juventud y colocar el conocimiento al servicio del pueblo, con la energía, la educación, la capacitación y la innovación para alcanzar la autosuficiencia energética.