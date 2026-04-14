Sobra dinero para subsidio a gasolinas

Las presiones inflacionarias obligan al Gobierno de la República a fortalecer la vigilancia de la Profeco para evitar que las gasolineras cobren más caro por gasolinas y diésel, abusando del subsidio que fiscalmente otorga el IEPS.

Palacio tendrá reuniones con los gasolineros para recordarles el alto costo que representa para el Gobierno mantener ese subsidio que, explicaron, tiene la finalidad de evitarle perjuicios a los consumidores mexicanos.

No le falta razón a Palacio, pues los expendedores deben cumplir con el compromiso contraído con las autoridades, pero no es correcto que el Gobierno diga que el subsidio es un favor a la sociedad, cuando si no fuera por el costo de programas sociales, habría margen para aumentarlo, pues en 2026 recaudará 760 mil millones de pesos por el IEPS.

“Cumbre progresista” en Barcelona

El próximo sábado viaja la Presidenta Claudia Sheinbaum a Barcelona para asistir a “la cumbre progresista”, idea original de Gabriel Boric, el mandatario chileno que el pasado marzo fue derrotado por el conservador José Antonio Katz.

Entre otros, estarán los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, Pedro Sánchez del gobierno español y Yamandú Orsi, de Uruguay, para impulsar “una movilización progresista para hacer frente a los conservadores y de extrema derecha”.

Así, a diferencia de los conservadores que se reúnen para conspirar globalmente contra la izquierda progresista, ésta se reúne para “defender la democracia e impulsar el avance de la justicia social a nivel mundial. Cosa del punto de vista de cada quién, supongo.

Polos de desarrollo en Tlaxcala

En 1961, tras un discurso favorable al régimen cubano, Emilio Sánchez Piedras, Presidente de la Cámara de Diputados, fue exiliado por el PRI durante 15 años, hasta que, por sus irreprochables credenciales de izquierda, el tricolor lo postuló para gobernador de Tlaxcala.

Un día de 1978, al CEO de una trasnacional le dijeron que en su antesala estaba Emilio Sánchez Piedras, gobernador de Tlaxcala. El empresario lo recibió y, asombrado, escuchó la propuesta de mandatario: “Le mejoro las condiciones que le da Puebla, si se establece en Tlaxcala”. Así, en 1978 se creó el Fidecix que promueve inversiones y administra los parques industriales de la entidad.

Por eso llama la atención el anuncio de que el Gobierno de la República invertirá recursos federales, para crear polos de desarrollo en Tlaxcala. ¿Cuál será la razón para que la federación destine parte de sus magros recursos a competir y desplazar al Fidecix del gobierno estatal que ha funcionado con probada eficacia durante 57 años?

NOTAS EN REMOLINO

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