TMSourcing busca operar como casa de Bolsa

Trust Management Sourcing (TMSourcing) solicitará, de manera directa o mediante alguna de sus subsidiarias, licencia para operar como casa de Bolsa en México, con un enfoque en el segmento de pequeñas y medianas empresas (pymes), al considerar que existen condiciones favorables en el sistema financiero para su incursión.

Señaló que su decisión responde a la identificación de “condiciones históricas ideales” para el crecimiento del mercado, así como a necesidades no cubiertas dentro del sistema financiero, particularmente en el segmento “mid-cap”, integrado por empresas en proceso de institucionalización que actualmente no son atendidas por intermediarios bursátiles tradicionales.

En las condiciones que identifica favorables, se encuentra la supervisión de autoridades como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Condusef, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, lo que, afirmó, brinda certidumbre jurídica y claridad operativa a las instituciones.

“México atraviesa una etapa de transformación profunda en su sistema financiero, caracterizada por un mayor grado regulatorio de clase internacional, diversificación de instrumentos y una creciente demanda de soluciones que acompañen el desarrollo productivo del país”, dijo Adolfo González Olhovich, presidente de TMSourcing.

Bajo ese contexto, TMSourcing identificó cinco factores que, en su análisis, configuran un entorno propicio.

Estos son el desarrollo del mercado “mid-cap”; la inversión mixta estimada en 5.6 billones de pesos en el Plan Nacional de Infraestructura (PNI), con énfasis en sectores como transporte, energía, agua y comunicaciones; la maduración de instituciones financieras no bancarias, como las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), que han colocado más de 1 billón de pesos en créditos en dos décadas; un mercado fiduciario con activos superiores a 14 billones de pesos, y un marco normativo sólido para inversionistas.

González añadió que la discusión de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar podría incentivar la participación de inversionistas al alinear intereses entre sociedad, mercado y autoridades mediante instrumentos especializados.

La compañía también refirió que el país ha mostrado avances en su posicionamiento internacional. Citó que, de acuerdo con el índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa en México de Kearney, el país avanzó del lugar 25 al 19 a nivel global.