Tejer sin efectivo: la transformación silenciosa en los Altos de Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chis. En Zinacantán, en los Altos de Chiapas, a pocos kilómetros de San Cristóbal de las Casas, la venta de textiles bordados ha dependido durante décadas del efectivo y de intermediarios. En esta comunidad indígena tsotsil, donde las sucursales bancarias son escasas y la infraestructura financiera irregular, comercializar implica todavía retos logísticos y riesgos constantes.

Ernestina y Margarita, artesanas bordadoras, lo saben bien. Durante años, su producción se vendió casi exclusivamente a tiendas que llegaban al pueblo a comprarles. Ese modelo, aunque constante, reducía sus márgenes y las mantenía atadas a terceros.

"La verdad es que no teníamos mucho esa visión de salir del pueblo. Pero hay muchas tiendas que acaparan gran parte del trabajo de las mujeres, entonces dependíamos de eso y no siempre había venta. A veces nos bajaban mucho el precio, porque al final ellos también le tienen que ganar y terminan vendiendo al doble en sus tiendas", cuenta Ernestina.

Esa dinámica comienza a transformarse con la llegada de herramientas tecnológicas. Hoy, pueden cobrar con una terminal punto de venta operada por una fintech, lo que les permite aceptar pagos con tarjeta sin salir de su comunidad y, en algunos casos, vender sus prendas fuera del estado e incluso del país.

Este tipo de soluciones ha ganado terreno en México. Mientras la banca tradicional ha desplegado alrededor de 1.4 millones de terminales punto de venta, los agregadores no bancarios y fintech —como Mercado Pago— concentran cerca de 4.6 millones de dispositivos, ampliando la cobertura en zonas donde la infraestructura bancaria sigue siendo limitada.

El contraste se acentúa en Chiapas. En todo el estado existen poco más de 500 sucursales financieras —incluyendo banca múltiple, Sofipos, cooperativas y banca de desarrollo— para una extensión de más de 73,000 kilómetros cuadrados. Esto equivale a casi 49 veces el tamaño de la Ciudad de México, cuya superficie es de 1,494 km². En muchas localidades rurales, la consecuencia es clara: horas de traslado para realizar una operación básica o, simplemente, la ausencia total de servicios.

En ese contexto, el efectivo no solo representa una limitación operativa, sino también un riesgo. La exposición a fraudes o a la delincuencia aumenta en entornos donde las transacciones se realizan de forma física y sin intermediación digital.

A varios kilómetros de Zinacantán, en Amatenango del Valle, Martha también ha comenzado a incorporar herramientas digitales para ampliar su mercado. Sus bordados ya cruzan fronteras y los pagos llegan a través de transferencias internacionales.

"A España mando, por lo general, dos veces al año, aunque es muy caro recibir el paquete allá. Y a Estados Unidos lo mando como cinco o seis veces al año, dependiendo de lo que mi cliente necesite", explica.

Martha realiza una transferencia

Sus clientes utilizan plataformas como Revolut para enviar el dinero desde el extranjero. Ella lo recibe en pesos a través de su banca, sin necesidad de realizar conversiones de divisa. El proceso elimina intermediarios y reduce tiempos de cobro, aunque aún depende de una conectividad que no siempre es estable.

Inserción del crédito

Además de los pagos, el acceso al financiamiento se ha vuelto un factor clave. En comunidades donde los ingresos son variables, el crédito permite sostener la producción, adquirir insumos y enfrentar periodos de baja demanda.

Instituciones como la Sofom Avanza Sólido han enfocado parte de su operación en estas zonas, bajo esquemas que se apoyan en la digitalización y en herramientas que ya utilizan otras entidades financieras. Entre sus objetivos está reducir el uso de efectivo, tanto por eficiencia operativa como por seguridad.

Albertina, artesana dedicada a la producción de piezas de barro, destaca la importancia de contar con esquemas de pago adaptados a su realidad.

"Yo no le tengo miedo al crédito. Sé que hay personas que sí, pero no siempre entiendo por qué. Tal vez no todos quieren asumir el compromiso de trabajar más, no lo sé. En mi caso es distinto: sé que tengo que echarle ganas, hacer mi trabajo y salir adelante. Por eso no me da miedo pedir un préstamo, porque es una herramienta para seguir trabajando y crecer", menciona.

Sin embargo, la adopción digital no está exenta de obstáculos. La conectividad sigue siendo limitada en varias comunidades y persiste una resistencia inicial al cambio, especialmente entre quienes han operado toda su vida en efectivo.

Óscar Cruz Torres, presidente de la microfinanciera Avanza Sólido, explica que el otorgamiento de financiamiento en estas zonas requiere acompañamiento constante.

“Hay acreditados que prefieren ir al banco, aunque tarden más de una hora, porque les da más confianza tener un comprobante físico. Por eso también se trabaja en educación financiera y digital, para que conozcan y confíen en las opciones electrónicas”, destaca Cruz.

En este entorno, la digitalización financiera avanza de forma gradual y desigual, pero empieza a modificar las condiciones bajo las que operan los artesanos. La combinación de pagos electrónicos, transferencias internacionales y acceso al crédito está ampliando las opciones comerciales en comunidades que históricamente han permanecido al margen del sistema financiero formal.

Taller de Albertina y su hermana

Para Ernestina, Margarita, Martha y Albertina, el cambio no solo implica una nueva forma de cobrar. También representa una menor dependencia de intermediarios y una reducción de los riesgos asociados al manejo de efectivo, en un contexto donde las alternativas tradicionales siguen siendo, todavía, limitadas.