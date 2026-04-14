Senado emite declaratoria de aprobación del Plan B electoral de Sheinbaum

El Senado de la República emitió la tarde de este martes la declaratoria de aprobación de las reformas constitucionales en materia electoral impulsadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras alcanzar la mayoría necesaria por parte de los congresos locales para modificar la Carta Magna.

Las reformas a los artículos 115, 116 y 134 constitucionales, también llamado Plan B en materia electoral, fueron avalados por 19 congresos locales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México.

Tras notificar sobre la recepción del expediente enviado por la Cámara de Diputados, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo Juárez, emitió la declaratoria correspondiente e instruyó para que la reforma constitucional sea remitida al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación.

La senadora destacó que estas reformas a la Constitución Política parten de la convicción de que es necesario acabar con privilegios y hacer más eficientes las instituciones, además de reducir gastos excesivos, ordenar el uso de los recursos públicos y corregir inercias burocráticas que durante mucho tiempo se apartaron del sentido profundo del servicio público.

Cabe recordar que el pasado 17 de marzo, el Poder Ejecutivo envió al Senado de la República la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 115, 116 y 134 constitucionales en materia electoral y se proponen nueve disposiciones transitorias para su entrada en vigor.

Entre otras cosas, las reformas plantean que los ayuntamientos de los municipios podrán integrarse con una sindicatura y un máximo de 15 regidurías. Aunado a que el presupuesto de las legislaturas locales no debe exceder de 0.70% del presupuesto de egresos de la respectiva entidad federativa.

Además se plantea que las autoridades electorales no podrán tener una remuneración mayor a la que percibe la persona titular del Ejecutivo Federal, esto incluye a los consejeros, magistrados, secretarios titulares de los órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del Instituto Nacional Electoral (INE); así como aquellos integrantes de organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas. También, implementa una reducción gradual del presupuesto del Senado.