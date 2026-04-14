Suprema Corte: Indeminzaciones de trabajadores por muerte deben calcularse en UMA

Por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la indemnización civil por muerte debe calcularse con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), no en el salario mínimo.

Al resolver la contradicción de criterios 59/2025 entre las extintas Primera y Segunda Salas del máximo tribunal constitucional bajo la ponencia de Lenia Batres Guadarrama, se determinó, por seis votos contra tres, que sí existe la contradicción denunciada.

"En efecto, de las ejecutorias emitidas por las entonces Salas de la SCJN se observa que partieron de hechos fácticos similares -la muerte de una persona y el reclamo de indemnización civil- y resolvieron un mismo punto de derecho (la base para calcular la indemnización). Sin embargo, asumieron conclusiones contradictorias respecto del criterio adoptado para determinar la base de cuantificación para calcular el monto de la indemnización por daño material a causa de muerte, pues la Segunda Sala asumió que se debe tomar como parámetro para su cálculo la UMA, mientras que la Primera Sala sostuvo que se debe tomar como base el salario mínimo", detalla la sentencia.

De acuerdo con el fallo, por mandato constitucional no es factible utilizar el salario mínimo como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza porque la Carta Magna establece de manera expresa que es la UMA la que se debe utilizar como referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales y de las entidades federativas.

Un criterio distinto a la desindexación del salario mínimo, advierte, podría implicar que se perpetúen las distorsiones que la reforma constitucional buscó eliminar, como la presión inflacionaria sobre el salario mínimo derivada de su uso en conceptos civiles, y una distorsión a los principios de proporcionalidad y equidad que deben regir en la materia, "haciendo patente el riesgo de actualizar indemnizaciones impagables".

De ahí que con fundamento en los artículos 215, 217 y 225 de la Ley de Amparo, se resolvió que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia la tesis que establece que la cuantificación de una indemnización por responsabilidad civil por causa de muerte debe realizarse con base en la UMA.