El aumento a la tortilla es injustificado; el precio del maíz cayó 20%: GCMA

Grupo Consultor de Mercados Agrícolas advirtió que el anuncio del Consejo Nacional de la Tortilla sobre un incremento de cuatro pesos por kilogramo carece de fundamento en el precio del grano, sobre todo porque el valor del maíz blanco a granel registra un promedio nacional de 5,284 pesos por tonelada, cifra inferior a los 6,618 pesos registrados en 2025.

“Esta reducción del 20% anual en el insumo principal contradice la propuesta de elevar el costo al consumidor final”, dijo Juan Carlos Anaya, director del GCMA.

Dado que el maíz representa entre el 35% y el 40% del costo de producción de la tortilla, el comportamiento a la baja de la materia prima no permite establecer una relación directa para encarecer el alimento, pues los datos indican que en la Ciudad de México el maíz envasado para la industria se sitúa en 6,000 pesos por tonelada, mientras que el año anterior alcanzaba los 7,400 pesos.

Destacó que el precio final se atribuye a factores operativos y no al costo del cereal, entre los que se encuentran ajustes en salarios, los pagos de energía eléctrica, el suministro de gas y los gastos en combustibles para la distribución.

Asimismo, influyen los montos destinados a renta, mantenimiento de maquinaria y situaciones relacionadas con la seguridad y extorsión en zonas específicas.

En la Ciudad de México el precio oscila entre 21.7 y 22.3 pesos por kilogramo de tortilla, mientras que en ciudades como Tijuana, Hermosillo o Culiacán los valores se sitúan entre los 28 y 33 pesos. Esta disparidad confirma que el precio depende de condiciones locales y no exclusivamente del valor del grano, pues incluso en estados productores, el costo de la tortilla supera al de la capital.

A pesar de que se anticipa un ajuste del 3% en la harina industrial, el impacto calculado en el kilogramo de tortilla es de 0.25 pesos, “cantidad distante de los cuatro pesos propuestos por el sector.

La estabilidad observada en los precios de la masa y la harina durante los últimos 38 meses sugiere que la presión sobre los márgenes de ganancia proviene de la inflación acumulada en otros rubros operativos y no del mercado de granos”, concluyó.