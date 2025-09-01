Segob entrega a diputados el primer informe presidencial de Claudia Sheinbaum

Cumpliendo meramente con el protocolo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en representación de la titular del Ejecutivo, entregó este lunes al Congreso de la Unión el primer informe de gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En el marco del inicio del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura, y poco antes de las 5:30 pm, la secretaria de Gobernación ingresó al Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, acompañada de una comitiva de diputados y senadores.

Una vez en tribuna, y sin ofrecer discurso alguno, Rosa Icela Rodríguez entregó el documento al presidente en funciones del Congreso, el diputado Sergio Gutiérrez Luna (Morena).

“Hemos recibido de manos de la secretaria de gobernación el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Daré cuenta con el oficio que se ha recibido”, expresó Gutiérrez Luna. Momentos después, y tras tomarse algunas fotos con diversos legisladores, la secretaria de Gobernación se retiró del recinto.

En seguida, se dio lectura al oficio que envió la mandataria mexicana y en el cual señaló que conforme a lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por instrucciones y en representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregó por escrito, el Primer Informe sobre el estado que guarda la Administración Pública Federal (APF).

Se detalló que el informe consta de dos paquetes con ejemplares impresos y sus respectivos estuches con tarjeta QR que contiene la versión digital del primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum, más otro paquete de estuches con tarjetas QR para que fueran entregados a cada uno de los legisladores que integran el Congreso de la Unión.

Por lo anterior, Gutiérrez Luna declaró formalmente cumplida la obligación de la presidenta de entregar cuentas al Congreso.

Durante este acto, también estuvieron presentes la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, así como las y los integrantes de las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Unión.

El Primer Informe se turnará a las cámaras de Diputados y de Senadores, con el objetivo de que, por separado, realicen el análisis correspondiente, ya que la Ley Orgánica del Congreso General define que el análisis del informe presentado por el titular del Ejecutivo Federal se desarrollará clasificándose por materias: política interior, política económica, política social y política exterior.

Tras este acto protocolario, se procedió a las intervenciones de los grupos parlamentarios para fijar posturas sobre la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura.