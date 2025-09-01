Sheinbaum plantea grandes expectativas para Pemex y CFE

Las empresas energéticas del Estado mexicano tienen altas expectativas y compromisos, que todavía no se reflejan en sus operaciones. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) pasará de una capacidad de 54,823 a 77,000 megawatts instalados en el sexenio, con 40 plantas nuevas, prometió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el mensaje desde Palacio Nacional por su primer informe de gobierno.

“Al concluir 2025, habremos puesto en operación de las plantas que venían del sexenio el presidente López Obrador cuatro plantas nuevas de generación eléctrica, con una capacidad de 2,000 megawatts adicionales y el próximo año serán otros 350”, dijo Sheinbaum, “pero ya iniciaron las licitaciones para los nuevos proyectos”.

En cuanto a la inversión privada en generación de energía, la mandataria dijo que actualmente se cuenta con una capacidad instalada de 29,344 megawatts y tendrá una expansión de por lo menos 6,000 megawatts adicionales.

Shenbaum también aseveró que se están ejecutando inversiones para nueva capacidad de transmisión de electricidad del sistema eléctrico nacional, con 16 proyectos.

“Este año, el monto total de la inversión de CFE en 2025, es de 90,000 millones de pesos”, aseguró Sheinbaum.

También dijo que se cumplirá con el compromiso de 35% de generación renovable al 2030 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de la industria eléctrica.

Producción de 1.8 millones de barriles de petróleo, la meta

Respecto a Petróleos Mexicanos (Pemex) reiteró el compromiso de producir 1.8 millones de barriles por día de hidrocarburos líquidos, indicador que al mes de julio se ubica en 1.648 millones de barriles por día.

También explicó que conforme al Plan Estratégico de la petrolera, la banca de desarrollo y la Secretaría de Hacienda han conseguido capital que permitirá una inversión de 250,000 millones de pesos en proyectos de Pemex, que además tiene atendidos los compromisos de deuda para este año.

Finalmente, dijo que la refinería Olmeca de Dos Bocas está ya al 100% de su capacidad, que según los planes para su construcción son 340,000 barriles diarios de crudo procesado, cuando en el mes de julio Pemex reportó 156,265 barriles por día, lo que significa un uso de 46% de la capacidad.

También aseveró que ya entró en operaciones la coquizadora de la planta de Tula, en Hidalgo, aunque esto todavía no se refleja en un mayor proceso dentro de esta planta que al mes de julio procesó 163,918 barriles diarios, con un uso de 52% de su capacidad.