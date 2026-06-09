San Luis Potosí afianza su proyección industrial

El aniversario número 50 de Outokumpu Mexinox refrenda la confianza del sector global en la entidad y su papel dentro de la industria de manufactura avanzada.

Como parte del impulso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para consolidar a San Luis Potosí como un polo industrial competitivo, con condiciones de infraestructura, talento y certeza para la inversión, el Estado destacó durante la conmemoración del 50 aniversario de Outokumpu Mexinox, empresa de origen finlandés con presencia estratégica en México. En el encuentro, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Mario García Valdez, subrayó la importancia del crecimiento y la permanencia de compañías globales que continúan confiando en la entidad.

Durante el evento, que reunió a directivos internacionales, representantes empresariales y colaboradores, se reconoció la aportación de la planta instalada en el Estado dentro de las cadenas de manufactura especializada. Este entorno productivo fortalece el desarrollo sin límites al posicionar a San Luis Potosí como un punto estratégico para la inversión industrial y la generación de empleos de alto valor.

La trayectoria de Outokumpu Mexinox en la entidad, siendo la única en México en la fabricación de productos planos de acero inoxidable laminados en frío, confirma la relevancia del Estado en la industria metalúrgica y su integración a mercados internacionales. Este fortalecimiento del ecosistema industrial avanza en sintonía con el cambio que se vive y se siente, al atraer inversión, impulsar innovación y consolidar la competitividad.