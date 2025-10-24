Sábado 25 de octubre: continúan lluvias en el sur y fuertes vientos en norte por frente frío 10

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sábado 25 de octubre persistirán condiciones inestables en gran parte del país debido al desplazamiento del frente frío número 10, que recorrerá el norte y noreste de México en interacción con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical.

Vientos fuertes y posible formación de torbellinos

En el norte del país, especialmente en Coahuila y Nuevo León, se prevén rachas de viento de 55 a 70 km/h con posible formación de torbellinos, mientras que en las costas de Tamaulipas y Veracruz continuará el evento de surada, con rachas de 40 a 60 km/h.

Además, se esperan vientos moderados en entidades del noreste y la Península de Yucatán, con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Lluvias en el sur y sureste

Un canal de baja presión sobre el interior del país y la onda tropical número 39 generarán lluvias fuertes (de 25 a 50 mm) en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, además de chubascos en Nuevo León, Jalisco, Colima, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo.

El SMN advirtió que las precipitaciones podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, lo que podría provocar encharcamientos, deslaves o crecidas de ríos y arroyos.

Temperaturas contrastantes

El organismo pronostica temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Oaxaca, mientras que las mínimas descenderán a -5 °C en sierras de Baja California, Chihuahua y Durango, y entre 0 y 5 °C en zonas altas de Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Recomendaciones del SMN

El SMN exhorta a la población a mantenerse informada y tomar precauciones ante vientos fuertes, descargas eléctricas y posibles deslaves o inundaciones locales, sobre todo en regiones montañosas del sur y sureste.