Frente frío 10 provocará lluvias en el norte y sur del país; así estará el clima el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que durante lo que resta de este viernes 24 y el fin de semana del 25 y 26 de octubre persistirán condiciones inestables en buena parte del territorio nacional debido al paso del frente frío número 10, que recorrerá el norte del país y mantendrá interacción con varios sistemas atmosféricos.

Viernes: torbellinos y lluvias en el norte y sur

Durante la tarde y noche del viernes se prevén vientos fuertes con rachas de 65 a 80 km/h y posible formación de torbellinos o tornados en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, a consecuencia del frente frío 10 y una vaguada en altura.

Al mismo tiempo, un canal de baja presión sobre el sureste y la onda tropical número 39 generarán lluvias fuertes en Oaxaca y Chiapas, así como chubascos en la Península de Yucatán y estados del occidente como Jalisco, Michoacán, Colima y Guerrero.

Las temperaturas máximas alcanzarán hasta 40 °C en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que las mínimas podrían descender a -5 °C en sierras de Chihuahua, Durango y Baja California durante la madrugada del sábado.

Sábado: continúan lluvias en el sur y calor en el norte

El sábado 25 el frente frío 10 seguirá afectando el norte y noreste, con rachas de 55 a 70 km/h y posibles torbellinos en Coahuila y Nuevo León. En contraste, un canal de baja presión y el ingreso de humedad desde ambos litorales provocarán lluvias fuertes en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, además de chubascos en el centro y sureste del país.

En Tamaulipas y Veracruz se espera evento de surada con vientos de 40 a 60 km/h, mientras que las temperaturas se mantendrán elevadas, alcanzando hasta 40 °C en zonas de San Luis Potosí, Nayarit y Jalisco. En las sierras del norte persistirán valores cercanos a 0 °C.

Domingo: disminuyen las lluvias, pero seguirá el calor

Para el domingo 26, el frente frío se desplazará hacia el norte del Golfo de México, dejando de afectar al territorio nacional. Sin embargo, los canales de baja presión y la humedad del Pacífico y el Caribe mantendrán lluvias y chubascos en el centro, sur y sureste, con precipitaciones fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán y Chiapas.

Se espera ambiente cálido a muy caluroso con temperaturas de 35 a 40 °C en Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas y Coahuila, y mínimas de 0 a 5 °C en zonas montañosas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Recomendaciones del SMN

El organismo pidió a la población extremar precauciones por lluvias intensas, descargas eléctricas y caída de granizo, ya que podrían presentarse inundaciones, deslaves o crecidas de ríos y arroyos.

También advirtió sobre el riesgo de derribo de árboles y anuncios publicitarios por rachas de viento en el norte del país.