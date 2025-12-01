Trump confirma su asistencia al sorteo del Mundial 2026 este viernes en Washington

La Casa Blanca confirmó este lunes que el presidente estadounidense, Donald Trump, asistirá a la ceremonia del sorteo del Mundial 2026 el 5 de diciembre en Washington.

"El viernes el presidente Trump asistirá al sorteo de la Copa Mundial de la FIFA en el Kennedy Center", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Estados Unidos será coanfitrión del torneo junto con Canadá y México justo el año en que celebrará su aniversario 250 de independencia.

El sorteo de la primera Copa del Mundo de 48 selecciones se celebrará en la sede del prestigioso instituto cultural Kennedy Center a las 17:00 GMT.

La máxima cita del balompié de 2026 será la primera en celebrarse en tres países y Trump ha dado mucha importancia al hecho de que tenga lugar durante su presidencia.

Estados Unidos fue nombrado coanfitrión de la Copa del Mundo en 2018, durante el primer mandato de Trump, que perdió las elecciones de 2020 frente a Joe Biden, aunque ganó un segundo periodo el año pasado.

Pero este gran espectáculo deportivo no ha escapado a la agitación política provocada por la postura inflexible de Trump en una serie de cuestiones.

El mandatario republicano ha planteado la posibilidad de trasladar los partidos de algunas ciudades estadounidenses anfitrionas, gobernadas por la oposición demócrata, en medio de una campaña contra lo que él denomina delincuencia e inmigración ilegal.