Riviera Nayarit, seleccionado por Travel + Leisure como uno de los destinos imprescindibles del mundo para 2026

El corredor turístico nayarita destaca como el único destino de playa mexicano dentro del ranking internacional.

La reconocida revista Travel + Leisure publicó su listado anual de los 50 Mejores Lugares para Viajar en 2026, en el que Riviera Nayarit figura entre los destinos más sobresalientes para el próximo año. El desarrollo turístico del estado se posiciona como el único destino de playa en México presente en la selección, donde solo la Ciudad de México comparte representación nacional.

Extendido a lo largo de más de 200 millas de litoral en el Pacífico, Riviera Nayarit continúa fortaleciendo su reputación como un destino en crecimiento que combina atractivos naturales, riqueza cultural y un notable impulso en infraestructura turística, incluyendo hoteles de lujo que han captado la atención mundial.

Foto: Cortesía Gobierno de Nayarit

La publicación destaca también el avance en conectividad aérea. Desde julio de 2025, Volaris opera vuelos directos entre Los Ángeles y el renovado Aeropuerto Internacional de Tepic. Para diciembre del mismo año, WestJet y United Airlines incorporarán rutas sin escalas desde Calgary y Houston, ampliando significativamente las opciones de acceso para viajeros internacionales.

Foto: Cortesía Gobierno de Nayarit

La selección de Travel + Leisure es resultado de la revisión minuciosa de más de 100 nominaciones realizadas por su equipo editorial, que cada año identifica los destinos con las experiencias más prometedoras y relevantes. Riviera Nayarit fue incluido gracias a su evolución sostenida, su ampliada oferta turística y una accesibilidad cada vez más robusta.

Foto: Cortesía Gobierno de Nayarit

Este reconocimiento reafirma a Riviera Nayarit como uno de los destinos más vibrantes, exclusivos y con mayor proyección global para explorar durante 2026.