Ricardo Gallardo refuerza apoyo a ganaderos y agricultores con entrega de equipamiento

⁠El Gobernador de San Luis Potosí beneficia a 38 asociaciones ganaderas de la zonas Centro, Altiplano y Media del Estado.

Con el propósito de seguir fortaleciendo la actividad ganadera y agrícola del Estado, el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, entregó equipamiento, herramientas e implementos a integrantes de 38 asociaciones ganaderas de las regiones Centro, Altiplano y Media, quienes podrán trabajar sus tierras de mejor forma y optimizar sus actividades pecuarias.

Ante agremiados de la Unidad Ganadera Regional de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo aseguró que su Gobierno ha mantenido el apoyo al campo potosino en los cuatro años que lleva su gestión, entregándoles todo lo que necesitan para realizar procesos más productivos, aprovechando todos sus recursos primarios, lo que deriva en la entrega de un producto final de alta calidad.

Con una inversión que asciende a los 8.8 millones de pesos, el Gobernador de San Luis Potosí entregó a los beneficiados aspersores motorizados, básculas ganaderas, chutes ganaderos, cultivadoras, desgranadoras, desvaradora, ensiladoras, molinos de forraje, niveladoras, paneles ganaderos, remolques ganaderos e hidráulicos, entre otras herramientas más.

Finalmente, Ricardo Gallardo les anunció a los ganaderos y agricultores que les aumentará el presupuesto de apoyo para el 2026, incentivo económico que será entregado directamente y sin intermediarios para que sigan adquiriendo todo lo que necesiten en sus actividades laborales, además de refrendar el compromiso de su administración para concretar caminos rehabilitados y más seguros en todo el Estado, lo que les permitirá transportar sus productos sin contratiempos y de manera más eficaz.