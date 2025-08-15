Con Ricardo Gallardo 340,000 potosinos son rescatados de la pobreza

El Inegi avala obras, acciones y programas sociales sin límites de Ricardo Gallardo Cardona para reducir la pobreza en las cuatro regiones del Estado.

En cuatro años, las obras, acciones y programas sociales del Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona han sacado de la pobreza a 340,000 potosinas y potosinos de las cuatro regiones del Estado, de acuerdo a la medición de pobreza multidimensional 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El estudio reveló que, gracias a las políticas públicas emprendidas por el Gobernador Ricardo Gallardo, la población en situación de pobreza pasó de 1 millón 214,000 personas en 2020 a 874,800 en 2024, es decir, una reducción del 30 por ciento.

Desde su ascenso a la gubernatura, Ricardo Gallardo cambió radicalmente la forma de gobernar e implementó más de 10 programas sociales, entre los que destacan pensiones a personas adultas mayores, útiles escolares a estudiantes, apoyos alimentarios, transporte público gratuito, atención en salud a mujeres y seguro de riesgos a estudiantes entre otras acciones en infraestructura y educación que permiten a las familias ahorros significativos y una mejor calidad de vida.

Tan solo en un año y medio de la actual administración (2022), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) ya había comprobado la eficiencia del Gobierno de Ricardo Gallardo al revelar que cerca de 200,000 niñas, niños, mujeres y hombres de San Luis Potosí habían abandonado su condición de pobreza y para 2024, ahora el INEGI confirma que Ricardo Gallardo sacó a 145,000 potosinos más de esta condición.

De acuerdo a la última medición del INEGI en 2024, en cuatro años el Estado logró históricos avances, ya que entre 2020 y 2024, la población con carencia por calidad y espacios de la vivienda, pasó de 264,300 a 205,000, una reducción de 59,263 habitantes; mientras que por acceso a los servicios básicos se benefició a 168,267 potosinos más y, por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, se han beneficiado a 193,328 potosinos más, reduciendo considerablemente los indicadores.

En rezago educativo, San Luis Potosí pasó de 590,500 en 2022, a 539,900 personas en 2024, es decir, 50,625 potosinas y potosinos resultaron beneficiados, mientras que las carencias por acceso a los servicios de salud y acceso a la seguridad social, tienen puntos que oportunidad que se continuarán atendiendo para llevar salud sin límites a las familias de las cuatro regiones.