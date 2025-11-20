Desde Puebla se defiende con firmeza a la presidenta y la soberanía, con los principios de la 4T

“...alzamos la voz con claridad y firmeza en defensa de nuestra primera mujer Presidenta, de nuestra comandanta suprema de las fuerzas armadas; porque defenderla a ella, es defender a nuestra Nación, nuestra Soberanía, identidad y cultura…”, expresó la oradora oficial, Laura Artemisa García Chávez.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, encabezó la Ceremonia Conmemorativa al 115 Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana.

La Cuarta Transformación pone en práctica los ideales revolucionarios, a los que se suman los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- En el marco de la Conmemoración del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, destacó que hoy México vive el anhelo de quienes lucharon por un país más justo, libre y digno.

Como oradora oficial, García Chávez resaltó la defensa de la primera mujer presidenta de México: “Desde Puebla alzamos la voz con claridad y firmeza en defensa de nuestra primera mujer Presidenta, de nuestra comandanta suprema de las fuerzas armadas; porque defenderla a ella, es defender a nuestra Nación, nuestra Soberanía, identidad y cultura, porque el gobierno que representa es resultado de la voluntad y del sentir de millones de mexicanas y mexicanos”.

Con orgullo, la secretaria expresó que ella, al igual que miles de mujeres en el país, se siente representada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y afirmó que: “Así como llegamos todas, le decimos desde aquí que no está sola, que cuenta con nosotros, con poblanas y poblanos que comparten su visión… Que suene fuerte y que quede claro, estamos con nuestra presidenta, porque nos representa, porque enarbola los principios que impulsaron la revolución, porque ella misma es una mujer revolucionaria que nos inspira a continuar la lucha desde las ideas, la diplomacia firme, la acción coordinada y la unidad nacional”.

Asimismo, retomó las palabras de la mandataria e hizo un llamado a que en lugar de “...sembrar guerras, se siembre vida y se siembre paz”, destacó que este mensaje define la ruta de un México que apuesta por la justicia social, la igualdad y la construcción del bien común.

Como oradora oficial de la Ceremonia Conmemorativa al 115 Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana, la secretaria de Bienestar Laura Artemisa García Chávez recordó que a más de un siglo de distancia, tal y como lo soñaron las y los revolucionarios, hoy México es un país de libertades, donde los derechos de todas y todos no dependen del poder ni del dinero, sino de la calidad humana. Por ello, invitó a las y los poblanos a sumarse a la visión humanista del Gobierno del Estado de Puebla que encabeza el mandatario Alejandro Armenta y Pensar en Grande, hacer equipo, construir con valentía y con convicción.

Finalmente, la funcionaria estatal refrendó su compromiso de mantener la unidad, fortalecer la colaboración institucional y construir un país de oportunidades para todas y todos para avanzar con firmeza en la consolidación de un México más justo, pacífico y próspero.

Durante la ceremonia el gobernador Alejandro Armenta estuvo acompañado por el titular del Poder Legislativo, Pavel Gaspar Pérez; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Belinda Aguilar Díaz; la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Ceci Arellano; el presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib; el comandante de la 25 Zona Militar, Francisco Antonio Enríquez Rojas; el representante de la Guardia Nacional, Coronel Marco Antonio Mendoza Mendoza; el presidente del Consejo de la Judicatura Pedro Antonio Martínez Hernández; la Fiscal General, Idamis Pastor Betancourt y por integrantes del gabinete estatal.