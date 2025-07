Protestan por centenares de cadáveres acumulados en funeraria de Ciudad Juárez

Un centenar de personas protestó este sábado en Ciudad Juárez, en el norte de México, por el caso de 386 cuerpos hallados acumulados en un crematorio privado a finales de junio.

Los policías hallaron los cadáveres apilados y sin procesar, lo que las autoridades de la fiscalía atribuyeron a una negligencia de los administradores del negocio. En su momento, a muchos familiares les entregaron cenizas, aunque ahora muchos dudan de su autenticidad.

Originalmente, se reportaron 381 cuerpos, aunque las autoridades contabilizaron varios restos en los estudios forenses y concluyeron el 10 de julio que había 386 cadáveres.

La protesta fue convocada por un colectivo civil llamado Justicia por Nuestros Deudos, conformado por familiares de las personas halladas en ese lugar. Los manifestantes marcharon de la sede de la funeraria a las instalaciones de la fiscalía.

"Nos dieron sus cenizas, pero pues no son, entonces yo exijo justicia para él, para que me lo entreguen. Más que nada es la justicia, para que me entreguen a mi papá", dijo a la AFP Brisa Agüero, hija de Juan Agüero, quien murió el 6 de noviembre de 2020 de covid. "Las cenizas son cemento de mortero", denunció.

Claudia Martínez, hija de Humberto Martínez, fallecido el 17 de diciembre de 2020, se quejó de que las autoridades sólo hayan podido identificar 15 cuerpos. "Cuando yo abrí la urna de mi papá, estaba el nombre de otra persona", rememoró. "Lo único que exijo es que me digan dónde está".

Por su parte, Carlos Manuel Salas, fiscal de Ciudad Juárez, señaló que muchas personas "están solicitando que se revisen las cenizas para ver si son humanas o no lo son y para ver si son de su familia o no lo son".

Hasta el momento, dos personas -el propietario del lugar y un empleado- han sido imputadas por delitos contra la "inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos".