PRI y Morena chocan en la Comisión Permanente del Congreso

"Fascista, fascista…", se escuchó el grito del diputado Rubén Moreira (PRI) desde su escaño cuando le fue apagado el micrófono.

"Será el sereno, pero el tema es la agenda política del Fobaproa", devolvió el senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, tras ordenar retirar "el sonido al diputado".

El priista había reclamado la decisión de otorgar a Morena 10 minutos para la primera intervención sobre el tema, y cinco a cada uno del resto de los cinco grupos parlamentarios representados en la Cámara Baja; y aprovechó para sugerir no distraer la atención y mejor hablar de otros temas, el caso "Teuchitlán", Jalisco, por ejemplo.

Fernández Noroña pidió al coahuilense no meter “la agenda política por la puerta trasera; la agenda política es el Fobaproa", y Moreira reviró: "Yo hago lo que yo quiero".

Desde la tribuna, Dolores Padierna (Morena) recordó que “el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe para colmo, de 1998, se consumó el fraude más grande de la historia de México".

"Las deudas de unos cuantos banqueros y una élite privada corrupta, (el expresidente Ernesto) Zedillo las convirtió en deuda pública, en deuda de todos los mexicanos. Zedillo fue el aval de la ambición, de la voracidad y la torpeza de los banqueros y de los funcionarios que fraguaron ese saqueo a las arcas públicas, que priorizaron su interés mezquino a costa del empobrecimiento de México; desendeudaron a los banqueros con pagarés chuecos, ilegales e inconstitucionales para endeudar al país. Una deuda que pasó del 20 al 40 % del Producto Interno Bruto", afirmó Padierna.

Desde su escaño, Manuel Añorve, coordinador del grupo parlamentario del PRI, insistió en que de acuerdo con la práctica parlamentaria las intervenciones para agenda política son de diez minutos.

Llegado su turno, Moreira aseguró en la tribuna que "en lo que endeudó Andrés Manuel López Obrador (a México) caben siete Fobaproas. No me lo crean, dice el Banco de México".

A pregunta específica del diputado panista José Íñiguez, el coordinador de los diputados federales del PRI respondió que en esa calidad ya propuso tres veces a la mayoría legislativa, representada por Morena, "que reconsideremos el Fobaproa. Las dos primeras cuando se votaron (los) presupuestos. Y les dijimos: Ustedes tienen la mayoría, ya no le pongamos los 50,000 millones de pesos, 60,000, que se ponen cada año".

Y concluyó su intervención: "El Fobaproa es, para hablar del tema, es el gran distractor que se ha usado para no hablar de la Línea 12 y para no hablar de la ley censura y para no hablar de lo que está aconteciendo, 800,000 niños no están vacunados".

En otra intervención, desde su escaño, Moreira quiso saber qué reglas aplicaba Fernández Noroña, que son "distintas a las de la Cámara de Diputados".

"Pues ahora aquí lo callan a uno, le quitan el micrófono, lo censuran. Voy a tener que traer mi micrófono, mi campana y mi megáfono, como usted lo hacía cuando era diputado y lo callaban", afirmó y se fue.

