PRI intenta reventar sesión inicial del Congreso

El conflicto entre Morena y el PRI se convirtió en el protagonista de la apertura del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión; por un lado, los priistas acusaron a los morenistas de ser una dictadura, mientras que el partido del oficialismo respondió con arengas obradoristas.

En el marco del inicio del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura, en el cual también se entregó el 1° informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los enfrentamientos y acusaciones entre la oposición y Morena hicieron retumbar el Pleno de San Lázaro.

La primera en abrir la discusión fue la senadora Alejandra Barrales (MC), quien no dudó en acusar a los partidos del oficialismo de hacer del Congreso “la ventanilla de trámite” del Poder Ejecutivo y así apoyar su concentración de poder sin ningún contrapeso.

Al tiempo que también señaló al PRI de protagonizar “una pelea vergonzosa” con Morena, no sin antes advertir “a la mayoría legislativa de Morena le digo: si insisten en seguir el camino que ya recorrieron el PRI y el PAN cuando estuvieron en el poder, van a sufrir las consecuencias que hoy está sufriendo y padeciendo la vieja política”.

Enseguida, los ánimos en el salón de sesiones se comenzaron a elevar, pues el siguiente en subir a la tribuna fue el senador y líder nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno.

“Morena no es un partido, ustedes no son un movimiento, ustedes son un cártel que pactó con los criminales (…) Pasaron de una alianza electoral a un narcogobierno (...) Si en algo coincido con ustedes es que sí, Morena es el segundo piso, pero de las narcodictaduras en América Latina y de romper los modelos democráticos en todo el mundo. El primer piso lo levantaron Chávez y Maduro en Venezuela. El segundo es obra de López Obrador y el legado de su íntimo círculo de criminales y narcoterroristas en toda la región”, lanzó el líder priista.

En respuesta, la bancada morenista y aliados lanzaron consignas como: “Es un honor estar con Obrador” y “Es un honor estar con Claudia hoy”.

Sin embargo, esto no evitó que el líder priista siguiera con su discurso, pues durante varios minutos insistió en señalar al oficialismo de ser dictadores y de violar sistemática de los derechos humanos y la libertad de expresión de “quienes pensamos de manera distinta”.

“Este 1 de septiembre es un día negro, oscuro para México y para la República (...) Pero que les quede claro, el PRI jamás permitirá que Morena asesine a la democracia ni que asesine a los opositores, porque no les tenemos miedo. Y no les tengo miedo, aquí los voy a enfrentar, con la ley y con la razón, bola de narcopolíticos y corruptos que destruyen al país”, gritó directamente a las bancada de Morena y aliados.

Una vez que bajó de tribuna, Alito Moreno y los integrantes de su bancada salieron unos minutos del pleno para regresar con megáfonos en mano y pancartas contra Morena, en un intento de reventar la sesión del Congreso General.

Ante el caos provocado en San Lázaro, que no pudo contener el presidente provisional del Congreso, Sergio Gutiérrez Luna (Morena) pese a que en en varías ocasiones llamó al orden; fue el líder parlamentario de Morena en diputados, Ricardo Monreal, el que al final logró un acuerdo para seguir con “respeto” la sesión.

Al tiempo que la bancada del PT no paraba de gritar: “Alito culero te vas al desafuero” y “Alito tramposo te vas al calabozo”. Aunado a que Morena mantenía sus arengas a favor de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Fue así que tras varios minutos de acusaciones se logró retomar la sesión con la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos del PT, señalando desde tribuna que “acabamos de escuchar la voz de la desesperación, de quienes saben que ya se van, que han perdido la confianza del pueblo de México, que han perdido los votos y que están en su proceso acelerado de extinción”.