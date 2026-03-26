Emergencia energética en Venezuela: Delcy Rodríguez decreta semana de asueto ante calor extremo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó una semana de asueto para el sector público en medio de altas temperaturas que han agudizado la crisis energética en el país donde son frecuentes los racionamientos eléctricos.

Venezuela ha decretado antes recortes de jornadas y suspensión de clases para ahorrar energía en un país donde los racionamientos eléctricos ocurren desde hace años.

"En esta Semana Mayor quiero anunciar que he decretado días de asueto lunes, martes, miércoles, jueves y viernes para todo el sector de la educación", dijo Rodríguez desde la isla de Margarita, uno de los principales polos turísticos del país.

Los días feriados incluyen a "los ministerios porque forma parte del plan de ahorro de energía eléctrica", agregó.

Rodríguez, quien asumió la presidencia encargada tras la captura de Nicolás Maduro durante una incursión de fuerzas estadounidenses el 3 de enero, afirmó que Venezuela está marcada por "45 días de altas temperaturas".

Los servicios esenciales no están incluidos en el asueto que amplía el tradicional feriado por Semana Santa.