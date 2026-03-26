Bolivia enfrentará a Irak por boleto mundialista en Monterrey

El sueño mundialista de Bolivia sigue en pie, luego de instalarse en la final del repechaje intercontinental de la FIFA que se celebra en Monterrey. Venció a Surinam 2-1 ante 33,547 espectadores, es decir, 62% de la capacidad del estadio BBVA.

El repechaje intercontinental consiste en seis selecciones en busca de los últimos dos boletos al Mundial 2026. FIFA las dividió en grupos de tres entre Monterrey y Guadalajara, disputando sus encuentros en el estadio BBVA y Akron, respectivamente.

En la capital de Nuevo León fueron asignadas Bolivia, Surinam e Irak. Al ser la de mejor ranking FIFA de las tres, Irak (59) obtuvo el beneficio de avanzar a la final de manera directa, mientras que Bolivia (76) y Surinam (126) se enfrascaron en una semifinal.

Surinam, que pertenece a la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Futbol (CONCACAF), se adelantó con anotación de Liam Van Gelderen al minuto 48’, aprovechando rebotes y falta de comunicación en el área de Bolivia.

Pero la selección que pertenece a la Confederación Sudamericana de Futbol (CONMEBOL) respondió con una ráfaga de ataques en los últimos 20 minutos que recibieron recompensa.

Moisés Paniagua puso el 1-1 al 72’ mediante un punterazo que se clavó en el ángulo inferior izquierdo del portero Etienne Vaessen. Los miles de aficionados bolivianos que abarrotaron la casa de los Rayados estallaron de emoción.

Sin embargo, la cereza en el pastel fue por cortesía de Miguel Terceros, mediocampista del Santos de Brasil. Concretó un penal al 79’ tras una ingenua patada del defensa Myenty Abena, lo que duplicó la euforia del público boliviano que viajó al norte de México.

El partido recibió 12 minutos de compensación por parte del árbitro, el australiano Alireza Faghani, con experiencia en los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, pero ya no hubo una oportunidad clara para que Surinam empatara.

De esta forma, Surinam seguirá sin una sola clasificación en la historia de las Copas del Mundo. Tendrá que esperar a 2030 para intentarlo.

Bolivia, por su parte, continuará con el sueño de romper 32 años de ayuno. Su último antecedente fue en Estados Unidos 1994, cuando contaba con una camada en la que brillaban Marco ‘Diablo’ Etcheverry y Erwin ‘Platini’ Sánchez.

En total, Bolivia sólo ha participado en tres Copas del Mundo y todas dentro del continente americano: Uruguay 1930, Brasil 1950 y Estados Unidos 1994. Continuaría con esa tradición si logra avanzar a Norteamérica 2026 (México, Estados Unidos y Canadá).

Para lograrlo, Bolivia tendrá que vencer a Irak este martes 31 de marzo, en el cierre del repechaje intercontinental en el estadio BBVA.

Irak tiene un hambre todavía más grande respecto a la Copa del Mundo de la FIFA, ya que sólo ha participado en una ocasión y fue en 1986 (también en México).

El único antecedente entre las selecciones varoniles absolutas de Bolivia e Irak fue un amistoso en noviembre de 2018 que concluyó 0-0 en territorio asiático. Ahora tendrán un primer careo de manera oficial por un boleto a la Copa del Mundo.

El ganador del próximo martes se integrará al Grupo I del Mundial, en el que ya se encuentran Francia, Noruega y Senegal.