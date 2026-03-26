Último rival de México en Mundial será Dinamarca o Chequia

El último rival de México en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 (el 24 de junio en el estadio Azteca) será Dinamarca o Chequia.

Esto se confirmó tras el inicio del repechaje europeo, en el que Dinamarca venció 4-0 a Macedonia del Norte y Chequia 4-3 en penales (2-2 en tiempo regular) a Irlanda. Ambos partidos correspondieron a semifinales.

El repechaje UEFA 2026 contempló cuatro rutas: A, B, C y D para 16 selecciones. Dinamarca, Macedonia del Norte, Chequia e Irlanda se ubicaron en la D, cuyo ganador obtendrá el último boleto al Grupo A del Mundial, junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur.

El formato consistió en que cada ruta tiene semifinales y final a partido único, con la localía establecida de acuerdo al ranking FIFA de noviembre de 2025. Por ello, Dinamarca (21) y Chequia (44) fungieron como locales ante Macedonia del Norte (65) e Irlanda (59), respectivamente.

Gustav Isaksen, delantero de la Lazio, lideró la victoria danesa ante los macedonios con un doblete en menos de 120 segundos (58’ y 59’), acompañado de los goles de Mikkel Damsgaard (49’) y Christian Norgaard (75’).

A la misma hora, en Praga, Irlanda se había puesto en ventaja 0-2 antes de los 25 minutos tras un penal ejecutado por Troy Parrott y un autogol del portero Matej Kovar. Pero los checos respondieron por cuenta de Patrick Schick (27’) y Ladislav Krejci (86’), enviando la eliminatoria a tiempos extras.

Después de media hora las porterías ya no se movieron, por lo que tuvieron que ejecutarse los penales. Allí, el portero Kovar redimió su autogol y atajó dos tiros (Finn Azaz y Alan Browne) para mantener la esperanza de Chequia.

El martes 31 de marzo se jugarán las cuatro finales de los repechajes europeos. Será entonces cuando, de nueva cuenta en Praga, Chequia se enfrente a Dinamarca.

Chequia busca apenas su segunda participación en una Copa del Mundo como país independiente, ya que la primera y única, hasta el momento, ocurrió en Alemania 2006. En ese entonces contaba con una destacada generación liderada por Pavel Nedved.

Como Checoslovaquia tuvo ocho participaciones hasta 1990, siendo su máximo alcance los subcampeonatos de Italia 1934 y Chile 1962.

En el caso de Dinamarca, está en busca de su séptima participación. México le trae buenos recuerdos porque fue ahí donde debutó en los Mundiales, en 1986, llegando a octavos de final. Las siguientes fueron en Francia 1998, Corea-Japón 2002, Sudáfrica 2010, Rusia 2018 y Qatar 2022.

El máximo alcance de los daneses fueron los cuartos de final en 1998, con un plantel que incluía a Peter Schmeichel y a los hermanos Brian y Michael Laudrup.

Cualquiera que sea el ganador del repechaje este martes escribirá una página inédita, ya que ni Dinamarca ni Chequia se han enfrentado a México en un Mundial varonil mayor. El único antecedente fue contra Checoslovaquia en Chile 1962, donde el Tri se impuso 3-1.

Resto del repechaje europeo

Otras seis selecciones avanzaron a las finales del repechaje europeo este jueves: Italia, Bosnia-Herzegovina, Suecia, Polonia, Kosovo y Turquía.

En la Ruta A, Italia derrotó 2-0 a Irlanda del Norte y Bosnia-Herzegovina superó 4-2 en penales a Gales tras empatar 1-1 en tiempo regular. De esta forma, los bosnios aseguraron la final en casa ante unos italianos desesperados por calificar a su primer Mundial desde Brasil 2014.

En la Ruta B, Suecia goleó 1-3 a Ucrania, que tuvo que jugar como local en Valencia, España, debido a los conflictos bélicos con Rusia desde 2022. Polonia, por su parte, remontó a Albania por 2-1. La final se jugará en Suecia.

En la Ruta C, Turquía fue el primero en asegurar el pase a la final después de derrotar 1-0 a Rumania en Estambul. Ahora tendrán que viajar a Kosovo, la máxima sorpresa en lo que queda del repechaje europeo, ya que venció 2-4 a Eslovaquia en condición de visitante y continúa con el sueño de llegar a su primera Copa del Mundo.

Finalmente, en la Ruta D, ocurrieron las victorias de Dinamarca y Chequia, quienes acabaron con la ilusión de Macedonia del Norte e Irlanda. Los macedonios buscaban su primera clasificación a un Mundial, mientras que los irlandeses querían romper un ayuno de 24 años.

ÚLTIMA ELIMINATORIA EUROPEA

(Todos los partidos serán el martes 31 de marzo)