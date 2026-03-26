Gobierno de la CDMX invierte 150 mdp para garantizar el suministro de agua en la Magdalena Contreras

A través de la modernización de plantas potabilizadoras, la automatización de cuatro pozos y el uso de telemetría, se incrementó el suministro en más de 20 colonias, logrando triplicar las horas de servicio en zonas como Tierra Unida y Lomas de San Bernabé.

La estrategia integral aumentó el caudal en 100 litros por segundo -equivalente a 9 millones de litros diarios- y elevó en un 70 por ciento el flujo de agua tratada, sumado a la extracción de 18 mil metros cúbicos de azolve en presas de la demarcación.

Además de las obras hidráulicas y el programa "Acupuntura hídrica", la Jefa de Gobierno supervisó los avances en movilidad del Cablebús Oasis, la construcción de UTOPIAS y la rehabilitación de 10 canchas de futbol rumbo al Mundial 2026.

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2026. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la presentación de los resultados del programa "Más agua, más vida para la Magdalena Contreras con la modernización hidráulica". Durante el acto, la mandataria recordó su compromiso histórico con la demarcación y manifestó su empatía con los habitantes que padecen escasez, señalando que ella misma proviene de una zona con carencia de este recurso.

Para atender esta problemática, se informó que durante el último año se invirtieron 150 millones de pesos provenientes de la recaudación ciudadana para modernizar las plantas potabilizadoras del Río Magdalena, automatizar cuatro pozos e implementar mecanismos de telemetría y transmisiones de presión. Estas acciones permitieron aumentar el suministro en 100 litros por segundo —9 millones de litros al día—, logrando que en colonias como Tierra Unida y Lomas de San Bernabé se triplicaran las horas de disponibilidad del líquido.

Al definir la visión de su administración, la Jefa de Gobierno aseveró: “El proyecto hidráulico es integral en la Magdalena Contreras y mi compromiso es seguir trabajando para seguir resolviendo los principales problemas de la alcaldía”. Destacó que el enfoque ha cambiado de la simple extracción a la defensa de los "bosques de agua" de la Ciudad de México, mediante programas como "Acupuntura hídrica" para infiltrar el subsuelo y la limpieza de presas, de las cuales se retiraron 18 mil metros cúbicos de residuos, volumen equivalente a siete albercas olímpicas.

En materia de servicios complementarios, se reportó un incremento del 70 por ciento en el caudal de agua tratada, alcanzando los 4 millones de litros diarios. Asimismo, se informó sobre la reconstrucción del muro en Lomas Quebradas y los avances "viento en popa" en la construcción de las UTOPIAS (Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social).

Finalmente, en el marco de la preparación para recibir la cuarta Copa Mundial en la historia de la capital, se destacó la rehabilitación de 10 canchas de futbol en la alcaldía para fomentar el deporte comunitario. En el rubro de movilidad, se resaltó que la futura estación de Cablebús Oasis optimizará los traslados de cientos de personas, consolidando una transformación integral en el sur de la Ciudad de México.