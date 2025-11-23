Con la participación de más de 1,300 ciclistas, Gobernador Rocha da banderazo de arranque a la Rodada Naranja

Esta rodada forma parte de los 16 días Días de Activismo contra la Violencia de Género

Participaron ciclistas de todas las edades, desde adultos mayores hasta jóvenes y niños, por lo que se desarrolló en un ambiente de convivencia familiar

Promoviendo la concientización y las acciones para la erradicación de la violencia de género, además de la actividad física y la sana convivencia, el Gobernador Rubén Rocha Moya, dio el banderazo de arranque de la Rodada Naranja, una actividad que alienta a las y los ciudadanos a comprometerse a erradicar la violencia contra las mujeres y adolescentes y fortalecer el tejido social sinaloense.

Enmarcada en los “16 Días de Activismo contra la Violencia de Género”, e impulsada por las secretarías de Las Mujeres y Bienestar y Desarrollo Sustentable, en esta actividad deportiva participaron más de 1,300 ciclistas, quienes comparten la visión del Gobernador Rocha, de que el deporte es una herramienta para la construcción de sociedades libre de violencia y adicciones.

"Estamos empezando los 16 días de activismo y junto con ello, está la secretaría de Bienestar, trabajando juntos para darle continuidad a las rodadas. La causa fundamental es el inicio del activismo, que son 16 días", precisó el gobernador Rocha.

Cubriendo la ruta Culiacán-Imala-Sanalona, las y los ciclistas participantes de la rodada, agradecieron la realización de este tipo de actividades y la labor del gobierno que día a día propicia condiciones para que el ciclismo forme parte de la cultura sinaloense y de una movilidad sustentable.

Cabe agregar que, como agradecimiento a la participación de las y los ciclistas, al finalizar el recorrido se rifarán bicicletas, kits de seguridad y boletos para el ciclotour Mazatlán 2025.

Asimismo, la seguridad de los participantes corrió a cargo de un operativo especial de seguridad de los tres ordenes de gobierno, además de cuerpos de auxilio, Cruz Roja y Protección Civil.

El mandatario estatal, estuvo acompañado por de Ana Fracis Chiquete, secretaria de las Mujeres; Omar López Campos, secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable; Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo, así como de cientos de ciclistas de los grupos Tiguers, Águilas UAS, Montañeses, Águilas Culiacán, Aguajito, Navolato, Espartanos, Panteras Riders, Chilaquiles, Sabandijas, CONALEP, entre otros.