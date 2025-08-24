PAN presidirá Mesa Directiva de Diputados en nuevo periodo

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, aseguró que su bancada respetará los acuerdos internos de San Lázaro y entregarán la presidencia de la Mesa Directiva al PAN.

En entrevista, previa al primer informe legislativo de la vicepresidenta de la Mesa Directiva, diputada Dolores Padierna Luna (Morena), el legislador añadió que respecto a la integración de la próxima Mesa Directiva será el domingo cuando se realizará su elección y el lunes, 1 de septiembre, será la instalación del Congreso General y el arranque de las sesiones.

“Todavía esta semana vamos a estar viendo los procesos internos. Se ha dicho y lo hemos señalado que estamos en la idea de respetar lo que dice la ley, la Ley Orgánica”, sostuvo.

Reiteró que el Congreso establece que la presidencia de la Mesa Directiva se rota en orden decreciente de fuerzas políticas; el primer año le toca a Morena, el segundo año le toca a la segunda fuerza política, que es el PAN y luego sucesivamente a la otra “y nosotros vamos en esa ruta”.

Primera semana de trabajos y balance

En otro asunto, informó que en la primera semana de trabajos del próximo periodo de sesiones se atenderá la reforma constitucional que envió la presidenta de la República sobre extorsión, “el cobro de piso” y con ello dar un marco general y a partir de eso reformar leyes generales y que todos los estados tengan un mismo piso para poder combatir este delito.

En tanto, a días de que deje la presidencia de San Lázaro, el morenista consideró que la Mesa Directiva hizo un buen trabajo para sacar las propuestas de la mayoría.

"Vimos un proceso parlamentario ordenado, con contraste de ideas, a veces debate fuerte, que es lo normal en un parlamento, hay contraste de ideas, diferencias de opiniones, pero sin que se rompieran límites.

“Y, finalmente, pudimos avanzar en las propuestas que la mayoría traía. Muchas reformas se sacaron por unanimidad, eso es que a mí me parece importante destacar, que hubo muchos consensos en varias reformas, y eso habla de que en la Cámara de Diputados se hizo un trabajo de diálogo, de entendimiento, de tener comunicación entre todas las fuerzas políticas”, aseguró.