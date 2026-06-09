Otorga evaluadora nacional calificación más alta a las finanzas de Monterrey

•⁠ ⁠El alcalde Adrián de la Garza informa que esto significa que Monterrey tiene finanzas sólidas, ordenadas y confiables.

La evaluadora mexicana PCR Vernum, incrementó la calificación de las finanzas municipales de Monterrey al pasar de doble A+/M con Perspectiva Estable a triple A/M, lo que significa máxima calidad crediticia con un riesgo de incumplimiento prácticamente inexistente.

A través de sus redes sociales, el alcalde Adrián de la Garza difundió el reconocimiento que confirma que la economía de esta ciudad mejora, avanza y se fortalece.

“Este resultado no es casualidad, es producto de una administración responsable donde hemos mejorado la eficiencia del gobierno y manejado los recursos públicos con disciplina, transparencia y visión de largo plazo.

“Hoy Monterrey tiene una posición financiera más fuerte para seguir invirtiendo en lo que verdaderamente importa: seguridad, movilidad, servicios públicos, infraestructura y programas para las familias”, puntualizó.

La calificadora reportó que esta valoración se mide a largo plazo y se fundamenta en la sólida generación de ingresos propios gracias a su fortaleza recaudatoria y autonomía financiera.

También destaca una gestión hacendaria eficiente, con tendencia a la baja en el indicador de deuda directa y la liquidez que le permite invertir en proyectos productivos.

“Monterrey demuestra que cuando hay orden, disciplina y seriedad, los resultados llegan”, agregó el munícipe.

De acuerdo al estudio, al cierre de marzo pasado los ingresos propios ya se ubicaban en el 59.3 por ciento de los presupuestado para este año, lo que permitiría cerrar 2026 con cuatro mil millones de pesos de captación.

En cuanto a los niveles de Endeudamiento, el saldo de Deuda Directa se ubicó en marzo en el nivel histórico más bajo con respecto a sus Ingresos Fiscales Ordinarios y la tendencia sigue en decremento.

Sobre la Inversión Pública, Monterrey lidera a nivel nacional con un promedio de 20.2 por ciento de sus ingresos totales destinados a infraestructura como la pavimentación de vialidades del municipio, atención a parques y jardines, construcción de pasos a desnivel, prolongación de avenidas y los dos centros de inteligencia en la zonas norte y sur.

Para alcanzar esta calificación, la Pacific Credit Rating (PCR) Vernum también midió el Desempeño Presupuestal que consideró positivo y las variaciones al alza en el Gasto Operativo.

“Monterrey elevó su calificación crediticia a Triple A, la máxima calificación que puede recibir un gobierno municipal en México”, recalcó De la Garza.