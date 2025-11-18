Ola violenta paraliza Michoacán

En Michoacán, grupos de civiles armados incendiaron vehículos y bloquearon carreteras en al menos diez puntos de la entidad, principalmente en La Piedad, Zamora y Pátzcuaro.

Según la prensa local, los ataques comenzaron desde la mañana del 17 de noviembre, cuando presuntamente los grupos criminales robaron automóviles y camiones, les prendieron fuego y los atravesaron en las vialidades para evitar la llegada de refuerzos de seguridad.

A través de su cuenta de la red social X, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) confirmó que dos presuntos implicados fueron abatidos durante un enfrentamiento que se registró en La Cantera, municipio de Salvador Escalante.

"Tras un operativo para detener a un objetivo prioritario, civiles armados bloquearon y quemaron vehículos en distintos puntos carreteros de La Piedad, Zamora y Pátzcuaro", posteo la dependencia estatal.

Mientras que algunos medios de la entidad, indicaron que los cierres ocurrieron como reacción al operativo de la Secretaría de Seguridad estatal para detener a “El Camaleón”, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y considerado objetivo prioritario.

Según reportes en redes sociales algunos de los cierres se localizaron en: Morelia–Quiroga, Quiroga–Lagunilla, Quiroga–Comanja, Zamora–La Piedad, Zamora–Ecuandureo Zamora–La Barca Degollado–Vista Hermosa, Sanabria y Salvador Escalante, México–Nogales y La Piedad–Yurécuaro.

Los municipios con mayores afectaciones fueron La Piedad, Zamora, Pátzcuaro, Morelia, Tzintzuntzan, Ecuandureo, Chavinda y Numarán, donde la circulación vehicular quedó suspendida durante varias horas.

Durante la tarde de ayer lunes, la Guardia Civil comenzó a liberar las vialidades de manera paulatina.

Información extraoficial difundida señaló que uno de los criminales abatidos sería Heraclio Guerrero Martínez, alias El Tío Lako, cercano a la estructura del CJNG. Sin embargo, hasta el cierre de la edición, las autoridades no habían confirmado este dato.

Estos hechos de violencia ocurrieron el mismo día en que José Antonio Cruz Medina asumió formalmente como secretario de Seguridad Pública de Michoacán, tras ser designado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla como parte del reforzamiento institucional previsto en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Su nombramiento había sido anunciado apenas unas horas antes, destacando que la nueva etapa de la corporación buscaría recuperar la confianza ciudadana y enfrentar a los grupos criminales que operan en la entidad.