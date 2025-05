Mueren dos personas tras choque de buque en Nueva York

El pasado sábado 17 de mayo, el Buque Escuela Cuauhtémoc impactó contra una estructura del Puente de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos, lo que provocó la muerte de dos tripulantes y dejó al menos 22 personas heridas, 11 de ellas reportadas como delicadas.

Las víctimas mortales fueron identificadas como la cadete América Yamilet Sánchez, originaria de Veracruz, y el marino Adal Jair Marcos, nacido en Oaxaca y residente en Puebla. El buque se encontraba en una travesía de formación naval, tras una escala de cuatro días en Manhattan, y partía rumbo a su siguiente destino cuando ocurrió el percance.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, informó que el gobierno federal atendía el accidente a través de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en coordinación con autoridades locales y el gobierno de Estados Unidos. Confirmó que los heridos “van mejor”.

“Lamentamos que esto se use políticamente. Fue un accidente. Hay dos personas fallecidas y lo que tenemos que hacer es mostrar solidaridad y esperar los resultados”, declaró la mandataria, quien insistió en no politizar el hecho.

También reiteró que las causas del accidente aún no están claras: “Hasta que no se haga la investigación no podemos saber”.

Lamentan decesos

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, expresó, a través de su cuenta de la red social X, que lamentaba la muerte de los cadetes de la Marina que perdieron la vida.

“Estamos unidos con la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo para brindar apoyo y solidaridad”, expresó.

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, dijo que es momento de estar unidos y no aprovechar esta desgracia para sacar raja política”.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, lamentó la muerte de la cadete veracruzana América Yamilet Sánchez. “Todo mi cariño, respaldo y solidaridad para su familia. Veracruz está con ustedes”, expresó.

Proselitismo

El Buque Escuela Cuauhtémoc sirvió de escenario la mañana del sábado a cuatro simpatizantes de Morena que hicieron proselitismo a favor de Lenia Batres, César Mario Gutiérrez Priego e Isaac de Paz, candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y promovieron la participación ciudadana a escasos 15 días de la primera elección judicial en México del próximo 1 de junio.

“Estamos aquí en el majestuoso buque que nos enviaron desde nuestro bello México, lindo y querido. Gracias doctora, y paisanos no olviden este primero de junio salir a votar (...) Principalmente estamos con Lenia Batres, que es la número 3, ehh César Mario Gutiérrez Priego con el número 49. Y así posteriormente les vamos a ir dando los números y los nombres. Este primero de junio no olviden votar”, afirma una mujer desde la plataforma del buque, según se observa en el primero de cuatro videos difundidos mediante la cuenta de X @morena_ny1.

“Qué tal, paisano mexicano, mexicana, les saluda su servidor Ulises García para invitarlos desde Downtown, Manhattan, en el buque Cuauhtémoc, está aquí en Nueva York, para invitarlos a que este primero de junio, por favor, salgan a votar por ministros, ministras. Es algo único en el mundo que los ciudadanos van a elegir a sus jueces y magistrados, así que hagamos historia. Ustedes más que todo porque nosotros aquí en el exterior desgraciadamente no tenemos esa oportunidad, pero ustedes allá, paisanas, paisanos en México, háganlo por nosotros, háganlo por la patria y por las futuras generaciones”, dice un hombre que sostiene con su derecha el mástil de una pequeña bandera tricolor que ondea, y mueve su índice izquierdo al compás de sus palabras.

Otra mujer que porta una gorra con las iniciales NY, expresa frente a la cámara:

“Hola buenas tardes, desde el buque Cuauhtémoc, aquí en Nueva York, eh, tenemos la fortuna de tenerlo de visita, y aquí una cordial invitación a todos ustedes allá en México, para que, por favor, este primero de junio salgan a votar. Te invito a que salgas a votar por Isaac de Paz. ¡Viva México! Este primero de junio sal a votar”.

Un segundo hombre con sombrero verde, afirma:

“Saludos a todos los Méxicos (sin) desde aquí, desde Nueva York, les hacemos la invitación para que todos los mexicanos allá, mexicanos, mexicanas que son (sin) mayoría de edad, puedan salir a votar para cambiar los poderes judicial (sic). Primero de junio, no se les olvide, a votar todo México. De norte a sur, de este a oeste. El primero de junio, a votar todos”.

Vía su cuenta de X, el senador Marko Cortés (PAN) exigió “a las Fuerzas Armadas que se comporten institucionalmente y cuiden las instituciones que representan y no se presten a la politiquería morenista”.

“México merece una puntual explicación y sanción a los responsables de que se realizaran videos proselitistas en apoyo a candidatos a ministros, magistrados y jueces en el buque de la Marina”, escribió.