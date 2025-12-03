Morena confía en que reducción de jornanda laboral saldrá con el apoyo de todas las bancadas

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados se dijo confiada en que la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas, anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina, saldrá por unanimidad con todos los grupos parlamentarios, tal y como ha pasado con la mayoría de las iniciativas en materia laboral.

Desde la llamada “Legislativa del Pueblo” y acompañado de diputadas y diputados de su bancada, el coordinador de Operación Política de Morena en San Lázaro, Pedro Haces Barba, resaltó que para la construcción de la reforma laboral de 40 horas “se hicieron muchas mesas, muchos foros, 40 mesas de trabajo, hubo más de 2,000 opiniones en todo el país”.

Por lo que consideró que estos cambios traerán beneficios sociales y de la salud, como lo marca la Organización Internacional del Trabajo, con el fin de reducir la fatiga y los accidentes laborales, aunado a que se busca mejorarías en materia de seguridad y de salud en el trabajo y un mayor equilibrio para las familias.

En este contexto recordó que la iniciativa presidencial en la materia llegará primero a la Cámara de Senadores, para luego ser enviada la Cámara de Diputados, donde, aseguró que “vamos a sacarlo por unanimidad con todos los grupos parlamentarios, como se han sacado todas y cada una de las reformas que se han hecho en materia laboral, por mencionar algunas, la Ley de la vivienda del Infonavit, la ley Silla, la ley de los propineros, plataformas digitales, que fue la última”.

El líder morenista detalló que la reducción laboral será gradual, ya que se espera que sea hasta mayo de 2026 cuando entre en vigor; mientras que el periodo de la transición será con 2 horas menos por año hasta alcanzar las 40 horas en 2030.

Asimismo, Haces Barba explicó que en la propuesta de reforma se propone que un trabajador cuente de 9 a 12 horas extraordinarias voluntarias a la semana, y también estipula un tope máximo de 4 horas triples.

Finalmente otros de los aspectos relevantes son que se incorpora el registro electrónico obligatorio de la jornada laboral, y sobre todo quedan prohibidas las horas extra para menores de edad.

Destacan incremento del salario mínimo para 2026

De igual forma, Haces Barba y demás diputados de Morena celebraron el anunció de la mandataria mexicana, y el Secretario de Trabajo Federal, Marath Bolaños, respectivamente, donde dieron a conocer el incremento al Salario Mínimo y de Profesionales para el 2026 y que será de 440.87 pesos, lo que, dijeron, representa un incremento salarial del 13% en comparación con este 2025, que fue de 419.88 pesos.

El también líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) dijo que el aumento salarial para la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) será de 315.04 pesos, lo que representa un incremento del 5% con relación al año pasado donde el salario se encontraba en 278. 80 pesos.