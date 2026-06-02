Menos de la mitad de las empresas separa su basura

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que menos de la mitad (41.5%) de las empresas en México separa los residuos y desechos.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) estableció conmemorar el 5 de junio, el ente autónomo presentó información sobre la relación entre la actividad económica y el medio ambiente, con base en el Módulo de Medio Ambiente de los Censos Económicos (CE) 2024.

“El lema de este año destaca la importancia de impulsar acciones en materia ambiental desde las unidades económicas, ya que estas contribuyen a fortalecer el equilibrio entre las actividades productivas, la sociedad y el medio ambiente”, consigna el comunicado de prensa.

Con base en la medición estadística, aplicada a 328,078 unidades económicas productoras “de bienes y servicios del sector privado y empresas paraestatales que realizaron actividades económicas en 2023 y fueron captadas en zona urbana, con características como altos ingresos, vinculación internacional, participación de capital extranjero, pertenencia a grupos empresariales o actividades estratégicas (energía, petróleo, combustibles), entre otras”, 24.8% recicla o reutiliza los materiales de desecho o residuos generados y 2% invierte en actividades de mejora o protección del medio ambiente.

El estado de México, Tabasco e Hidalgo, con 9.8, 9 y 8.8%, respectivamente, encabezan la lista de las entidades federativas con mayor proporción de unidades económicas que utilizan materiales reciclados como materia prima de sus procesos.

“Conforme a los CE 2024, a nivel nacional el principal destino de los materiales de desecho o residuos generados por las unidades económicas fue el relleno sanitario (basurero), con 75.2% del total. Le siguió la entrega a empresas de servicio de manejo y transporte de residuos, con 19.6%”, cita.

Del total de empresas, 21,172 (6.5%) cuenta con personal dedicado a actividades de protección del medio ambiente o de gestión de recursos naturales; las principales actividades a las que se dedican es el manejo de residuos (19,087), gestión ambiental (14,561), y 10,541 al saneamiento de alcantarillado y drenaje.

“De acuerdo con los CE 2024, las unidades económicas destinaron recursos a la protección del medio ambiente mediante gasto (63,049 millones de pesos) —el empleo de recursos en bienes y servicios de uso cotidiano— e inversión (18,883 millones de pesos) —adquisición de maquinaria, equipo e instalaciones fijas—“, precisa.

Respecto del gasto ambiental, el monto mayor corresponde al manejo, transporte y confinamiento de residuos sólidos urbanos (12,118 millones de pesos, equivalentes a 19.2% del total); 10,154 millones de pesos (16.1%) al tratamiento de aguas residuales generadas en los procesos, y 10,104 millones de pesos (16.0%) a las acciones para disminuir el consumo de energía o uso de energías alternativas.