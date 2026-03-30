Avanzan 264 metros en rescate de mineros

Autoridades federales y locales continúan con las labores de rescate de cuatro mineros que quedaron atrapados tras un derrame en la Presa de Jales hacia la mina Santa Fe, ocurrido el pasado 25 de marzo en la localidad de Chele, municipio de El Rosario, Sinaloa.

Hasta este domingo eran más de 300 elementos y 42 unidades las que trabajaban en las tareas de rescate encabezadas por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y el Ejército. También se unieron especialistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), rescatistas del Grupo Frisco, del Grupo Minero IMMSA, Grupo Lobos de Guanaceví y Grupo Actus.

De acuerdo con información de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), los equipos de rescate mantienen labores operativas ininterrumpidas.

Se dijo que hasta este domingo, las brigadas han logrado asegurar y avanzar sobre 264 metros de tablones, alcanzando el punto donde los análisis técnicos establecían la posible ubicación del primer minero; sin embargo, tras la verificación en el sitio, no se localizó al trabajador.

Mientras que el siguiente objetivo prioritario de las brigadas es continuar con la exploración de 1.5 kilómetros de rampas, manteniendo la colocación de soportes de madera para garantizar un avance seguro.

Según autoridades locales, las maniobras se realizan a 300 metros de profundidad, y se cree que los mineros están a un kilómetro más de lo ya explorado.

Protección Civil señaló que los análisis técnicos preliminares realizados por especialistas en geotecnia determinaron que el origen del incidente derivó de una falla crítica en la capa de impermeabilización diseñada para la contención de materiales residuales.

La información oficial indica que a las 14:00 horas del 25 de marzo se registró el colapso de la presa de jales en la mina de extracción de oro Santa Fe, operada por la empresa Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V., ubicada en el camino a la Sindicatura de Cacalotán, localidad de Chele, municipio de El Rosario; no obstante, este incidente fue reportado a las autoridades municipales hasta las 14:20 horas del 26 de marzo.