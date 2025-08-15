México, de los únicos países de América Latina sin sentencias por caso Odebrecht

México es el único país de América Latina donde hasta la fecha no hay políticos en la cárcel por corrupción, derivado de las investigaciones del caso Odebrecht.

Entre 2010 y 2014, según sus propias declaraciones ante una corte federal en Nueva York, Estados Unidos, ejecutivos del grupo constructor brasileño entregaron sobornos por 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos para asegurar la firma de contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex).

Del referido monto, 4.5 millones de dólares fueron recibidos por funcionarios públicos del gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, durante dos años (2010-2012).

Una investigación realizada por la organización civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló, en 2017, que los gobiernos de Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto pagaron contratos a Odebrecht por 1,429 millones de dólares para elevar la producción de gasolinas en las refinerías de Minatitlán, Salamanca y Tula, un proyecto que no tuvo éxito.

A raíz de denuncias por el caso Odebrecht, esta semana fue detenido en Estados Unidos Carlos Alberto Treviño Medina, exdirector de la petrolera nacional durante el último año del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El 16 de julio de 2021, Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex del 4 de diciembre de 2012 al 8 de febrero de 2016, ratificó ante la Fiscalía General de la República (FGR) su testimonio en el sentido de que Odebrecht inició el pago de sobornos a funcionarios mexicanos desde 2011 y dio algunos nombres de quienes incurrieron en corrupción por haberlos recibido: su sucesor en la dirección de Pemex, José Antonio González Anaya, el ex candidato presidencial del PRI en 2018, José Antonio Meade, el panista, hoy senador, Ricardo Anaya, y el propio Treviño Medina.

Meade, Treviño Medina y González Anaya, declaró Lozoya Austin el 11 de agosto de 2020, recibieron en total 12 millones 390,000 pesos de Odebrecht.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la detención de Treviño Medina está relacionada con el caso Odebrecht.

“Tiene que ver con el caso Odebrecht, (como consecuencia) de las denuncias de Lozoya”, aseguró.