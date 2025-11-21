Lectura 3:00 min
Transportistas y campesinos confirman paro total de carreteras y aduanas el 24 de noviembre: ¿Qué debes saber?
Transportistas y agricultores anunciaron cierres totales de carreteras, complejos industriales y aduanas en varios estados; piden no viajar el 24 de noviembre.
Transportistas y campesinos del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) confirmaron que el lunes 24 de noviembre realizarán un megabloqueo nacional con cierre total de carreteras, tomas de aduanas y afectaciones en múltiples estados.
Las organizaciones pidieron a la población evitar viajar ese día, pues anticipan que “no habrá paso para nadie” en las principales rutas del país.
Aunque los organizadores no han detallado todas las vialidades que serán tomadas, adelantaron que habrá cierres en carreteras y aduanas de la frontera norte, además de rutas estratégicas que ya han sido bloqueadas en movilizaciones pasadas.
Entre las carreteras históricamente afectadas en bloqueos previos, y que podrían repetirse este 24 de noviembre, se encuentran:
- Caseta San Miguel Zapotitlán
- Caseta El Pisal
- Caseta Cuatro Caminos
- Carretera Panamericana
- México 15
- Federal 85
- Caseta de Calera
- México–Querétaro
- Tramos de autopistas en Michoacán (km 132+500, Uruapan–Nueva Italia)
Afectaciones recientes en Edomex
Según protestas del pasado 3 de noviembre, las zonas más afectadas fueron: Jilotepec, Atlacomulco, Lerma, Santiago Tianguistenco, Cuautitlán Izcalli, Valle de Bravo, Toluca, Naucalpan, Coyotepec y Tepotzotlán.
De acuerdo con el comportamiento de movilizaciones recientes, los cierres podrían registrarse en estados como: Sinaloa, Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, Veracruz y Puebla.
Acciones previstas para el lunes 24 de noviembre
El FNRCM y la ANTAC informaron que ese día llevarán a cabo:
- Toma total y cierre de carreteras del país
- Bloqueo de complejos industriales
- Cierre de aduanas en la frontera norte
Las organizaciones reiteraron su llamado: “No salgan a las carreteras. No habrá paso.”
¿Cuáles son las demandas del movimiento?
- Acciones urgentes contra la inseguridad en carreteras
- Combate a las extorsiones y asaltos
- Emisión de licencias plastificadas por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)
- Soluciones al precio del maíz y a la mala paga de productos agrícolas
Líderes del movimiento señalaron que no han recibido respuesta del gobierno federal, estatal o municipal para atender sus demandas. Por ello, endurecerán las movilizaciones hasta lograr una mesa de diálogo.
“Compañeros, el 24 de noviembre nos vamos a la toma de carreteras, al cierre total y a la toma de la industria y las aduanas. La lucha continúa.” Pidieron a la ciudadanía solidarizarse y evitar viajes ese día para prevenir conflictos.
Cierres confirmados en accesos a la CDMX
Para la capital del país, se prevé afectación desde las 8:00 horas en:
- Autopista México–Querétaro
- Autopista México–Toluca
- Autopista México–Pachuca
- Autopista México–Puebla
- Autopista México–Cuernavaca
- México–Cuernavaca–Acapulco