Buscar
El Economista
Política

Lectura 3:00 min

Transportistas y campesinos confirman paro total de carreteras y aduanas el 24 de noviembre: ¿Qué debes saber?

Transportistas y agricultores anunciaron cierres totales de carreteras, complejos industriales y aduanas en varios estados; piden no viajar el 24 de noviembre.

main image

Transportistas y agricultores anunciaron cierres totales de carreteras, complejos industriales y aduanas en varios estados; piden no viajar el 24 de noviembre.archivo

María Fernanda Sosa Santiago

Transportistas y campesinos del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) confirmaron que el lunes 24 de noviembre realizarán un megabloqueo nacional con cierre total de carreteras, tomas de aduanas y afectaciones en múltiples estados.

Las organizaciones pidieron a la población evitar viajar ese día, pues anticipan que “no habrá paso para nadie” en las principales rutas del país.

Te puede interesar

Aunque los organizadores no han detallado todas las vialidades que serán tomadas, adelantaron que habrá cierres en carreteras y aduanas de la frontera norte, además de rutas estratégicas que ya han sido bloqueadas en movilizaciones pasadas.

Entre las carreteras históricamente afectadas en bloqueos previos, y que podrían repetirse este 24 de noviembre, se encuentran:

  • Caseta San Miguel Zapotitlán
  • Caseta El Pisal
  • Caseta Cuatro Caminos
  • Carretera Panamericana
  • México 15
  • Federal 85
  • Caseta de Calera
  • México–Querétaro
  • Tramos de autopistas en Michoacán (km 132+500, Uruapan–Nueva Italia)

Te puede interesar

Afectaciones recientes en Edomex

Según protestas del pasado 3 de noviembre, las zonas más afectadas fueron: Jilotepec, Atlacomulco, Lerma, Santiago Tianguistenco, Cuautitlán Izcalli, Valle de Bravo, Toluca, Naucalpan, Coyotepec y Tepotzotlán.

De acuerdo con el comportamiento de movilizaciones recientes, los cierres podrían registrarse en estados como: Sinaloa, Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, Veracruz y Puebla.

Te puede interesar

Acciones previstas para el lunes 24 de noviembre

El FNRCM y la ANTAC informaron que ese día llevarán a cabo:

  • Toma total y cierre de carreteras del país
  • Bloqueo de complejos industriales
  • Cierre de aduanas en la frontera norte

Las organizaciones reiteraron su llamado: “No salgan a las carreteras. No habrá paso.”

¿Cuáles son las demandas del movimiento?

  • Acciones urgentes contra la inseguridad en carreteras
  • Combate a las extorsiones y asaltos
  • Emisión de licencias plastificadas por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)
  • Soluciones al precio del maíz y a la mala paga de productos agrícolas

Líderes del movimiento señalaron que no han recibido respuesta del gobierno federal, estatal o municipal para atender sus demandas. Por ello, endurecerán las movilizaciones hasta lograr una mesa de diálogo.

Te puede interesar

“Compañeros, el 24 de noviembre nos vamos a la toma de carreteras, al cierre total y a la toma de la industria y las aduanas. La lucha continúa.” Pidieron a la ciudadanía solidarizarse y evitar viajes ese día para prevenir conflictos.

Cierres confirmados en accesos a la CDMX

Para la capital del país, se prevé afectación desde las 8:00 horas en:

  • Autopista México–Querétaro
  • Autopista México–Toluca
  • Autopista México–Pachuca
  • Autopista México–Puebla
  • Autopista México–Cuernavaca
  • México–Cuernavaca–Acapulco

Temas relacionados

María Fernanda Sosa Santiago

Periodista egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con experiencia en periodismo de datos y especializado.

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete