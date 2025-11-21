Transportistas y campesinos confirman paro total de carreteras y aduanas el 24 de noviembre: ¿Qué debes saber?

Transportistas y campesinos del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) confirmaron que el lunes 24 de noviembre realizarán un megabloqueo nacional con cierre total de carreteras, tomas de aduanas y afectaciones en múltiples estados.

Las organizaciones pidieron a la población evitar viajar ese día, pues anticipan que “no habrá paso para nadie” en las principales rutas del país.

Aunque los organizadores no han detallado todas las vialidades que serán tomadas, adelantaron que habrá cierres en carreteras y aduanas de la frontera norte, además de rutas estratégicas que ya han sido bloqueadas en movilizaciones pasadas.

Entre las carreteras históricamente afectadas en bloqueos previos, y que podrían repetirse este 24 de noviembre, se encuentran:

Caseta San Miguel Zapotitlán

Caseta El Pisal

Caseta Cuatro Caminos

Carretera Panamericana

México 15

Federal 85

Caseta de Calera

México–Querétaro

Tramos de autopistas en Michoacán (km 132+500, Uruapan–Nueva Italia)

Afectaciones recientes en Edomex

Según protestas del pasado 3 de noviembre, las zonas más afectadas fueron: Jilotepec, Atlacomulco, Lerma, Santiago Tianguistenco, Cuautitlán Izcalli, Valle de Bravo, Toluca, Naucalpan, Coyotepec y Tepotzotlán.

De acuerdo con el comportamiento de movilizaciones recientes, los cierres podrían registrarse en estados como: Sinaloa, Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, Veracruz y Puebla.

Acciones previstas para el lunes 24 de noviembre

El FNRCM y la ANTAC informaron que ese día llevarán a cabo:

Toma total y cierre de carreteras del país

Bloqueo de complejos industriales

Cierre de aduanas en la frontera norte

Las organizaciones reiteraron su llamado: “No salgan a las carreteras. No habrá paso.”

¿Cuáles son las demandas del movimiento?

Acciones urgentes contra la inseguridad en carreteras

Combate a las extorsiones y asaltos

Emisión de licencias plastificadas por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)

Soluciones al precio del maíz y a la mala paga de productos agrícolas

Líderes del movimiento señalaron que no han recibido respuesta del gobierno federal, estatal o municipal para atender sus demandas. Por ello, endurecerán las movilizaciones hasta lograr una mesa de diálogo.

“Compañeros, el 24 de noviembre nos vamos a la toma de carreteras, al cierre total y a la toma de la industria y las aduanas. La lucha continúa.” Pidieron a la ciudadanía solidarizarse y evitar viajes ese día para prevenir conflictos.

Cierres confirmados en accesos a la CDMX

Para la capital del país, se prevé afectación desde las 8:00 horas en: