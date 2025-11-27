Maru Campos inaugura el Centro de Convenciones Centenario Tres Culturas en Cuauhtémoc

Construido con una inversión conjunta de 115 millones de pesos, entre Gobierno del Estado y Ayuntamiento.

La gobernadora Maru Campos encabezó el acto de inauguración del Centro de Convenciones Centenario Tres Culturas de Cuauhtémoc, recinto que impulsará el desarrollo económico y posicionará a la región como referente de conectividad empresarial e industrial.

Junto con el presidente municipal Humberto Pérez, la mandataria develó la placa conmemorativa y realizó el tradicional corte de listón, para dar inicio a las actividades del Día de la Manufactura, la primera exposición que alberga el inmueble.

Este nuevo complejo, en el que se hizo una inversión conjunta de 115 millones de pesos entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento, cuenta con cuatro salas, la mayor con un aforo de hasta 4 mil personas.

Además dispone de climatización, iluminación, wifi, audio, proyección, cocina y módulos de escenario, sistema contra incendios y espacios de usos múltiples en los que se podrán realizar simposios, exposiciones, congresos, eventos culturales y actividades empresariales.

“En este Gobierno creemos en acompañar, no en abandonar, en escuchar, no en silenciar. Aquí comprendemos que aunque el Gobierno no genera riqueza, sí generamos condiciones para que la riqueza sea posible”, expresó Maru Campos en su mensaje.

Recordó que Cuauhtémoc es una representación fiel de Chihuahua, del campo y de la lucha, por lo que destacó que los bloqueos que se registran en las distintas carreteras de la entidad, son legítimos y responden a la necesidad de atender al sector primario.

“Estos bloqueos no pertenecen a ningún partido, hay personas de todas las ideologías. Debemos pensar en otras formas en donde podamos incidir al Gobierno Federal, a que elimine o disminuya los daños que hace esta Ley General de Aguas, y sigan protegiendo a los productores”, manifestó.

Durante la ceremonia, la mandataria además hizo entrega de las Preseas al Emprendimiento, a la Innovación y al Mérito Empresarial, que se otorgaron a una compañía de servicios industriales, a una gasera y a una quesería, respectivamente.

“Queremos seguir caminando con ustedes. Vamos a seguir impulsando infraestructura, desarrollo y equidad. Cuauhtémoc nunca ha dejado de crecer y hoy vuelve a demostrar por qué es uno de los motores económicos más grandes de Chihuahua”, añadió.

El alcalde por su parte agradeció la colaboración del Gobierno del Estado y celebró que hoy la localidad, cuenta con un hogar donde las ideas, el trabajo y la diversidad se encuentran.

Posteriormente, acompañada de María de Lourdes Medina, presidenta nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), así como del alcalde de Columbus, Nuevo México, Philip H. Skinner, la titular del Ejecutivo recorrió los stands que forman parte de la exposición.