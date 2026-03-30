Turismo LGBT+ en Puerto Vallarta deja derrama de 17 millones de pesos anuales

El turismo LGBT+ en Puerto Vallarta, Jalisco, generó una derrama económica anual de 17 millones de pesos en 2025, sólo durante el último festival del Pride, se recibieron 40,000 turistas provenientes de Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Colombia, España y Praga, y que este evento representó “aproximadamente 17 millones de pesos, solamente este festival”, dijo en entrevista Carlos Ernesto Platencia Ramírez, subdirector de diversidad sexual, del municipio.

La derrama generada por el Pride, “si lo juntamos con todo el año, representa el 40% de la industria turística del destino. El 30% de los visitantes que llegan se identifican con la comunidad LGBT+”,este segmento es el que deja la derrama económica más grande.

“Las parejas gay son dos personas que viven en pareja, “dos personas que llevan dinero a casa, no tienen la necesidad de gastar en hijos, algunos o la mayoría: no hay escuelas, uniformes, entonces esto hace que la comunidad gay principalmente, pues gaste más porque tiene más recurso”, detalló.

El municipio cuenta con 497 hoteles, los cuales suman “13,000 habitaciones que están disponibles al turismo”, cifra que no incluye las unidades ofertadas a través de plataformas digitales como Airbnb “cada vez tenemos más torres que se transforman a Airbnb” y “las casas o casonas se están convirtiendo en hoteles boutique”. “Tenemos un cálculo de 2 millones de turistas que visitan el destino cada año”, la medición se realiza “por cuartos hotel y por las personas que se registran al aeropuerto llegando”.

Impulso

“El aeropuerto va muy avanzado, aún no lo terminan, se trata de “uno de los aeropuertos más importantes que va a haber en Latinoamérica por el tipo de construcción que va a tener”. Esta ampliación responde a una apuesta del Gobierno federal con expectativas altas.

En cuanto a la oferta de actividades orientadas a este segmento, el funcionario mencionó que en el destino hay “teatros LGBT tal cual, con representaciones y escena con una comunicación para la comunidad gay, principalmente”, así como clubes de playa, y espectáculos que se renuevan constantemente.

Platencia Ramírez atribuyó parte del crecimiento de este sector a las condiciones de seguridad y apertura del destino, “es un lugar muy seguro para la comunidad LGBT, muchas personas de todas partes del mundo deciden venirse a vivir acá o a retirarse acá porque se sienten en un lugar libre”. En contraste con lo que pasa en Estados Unidos, “ahora vemos cómo políticas que lleva Donald Trump, que en vez de aperturar más se cierra y entonces México es el escaparate perfecto para realizarte como persona”.

“Acá nos dicen que somos nuestro slogan y bien merecido lo tiene la ciudad más amigable del planeta porque realmente todos vamos a querer apapachar con una sonrisa cuando vengan”, en Puerto Vallarta “no importa la etnia, comunidad u orientación sexual”, es un destino para toda la familia y que se encuentra a dos horas y media de Guadalajara, la capital del estado.