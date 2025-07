Los juzgados de la CDMX colapsaron: Ana María Kudisch Castelló

La implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y la reforma judicial, sin el presupuesto necesario, ocasionó el colapso del juzgados y tribunales del Poder Judicial de la Ciudad de México, afirmó la presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA), Ana María Kudisch Castelló.

En entrevista dijo que lo delicado del asunto es que las audiencias de juicios familiares se han pospuesto hasta ocho meses.

Son familias que se quedan sin cobrar pensiones alimenticias, sin poder ver a sus hijos; personas que no se pueden divorciar o tener un régimen de visitas. En fin, a la población se le lastima de una forma muy importante.

Comentó que después de 40 días en paro, los juzgados abrieron una semana pues volvieron a cerrar por periodo vacacional.

En el menor de los casos, las afectaciones son que hay personas que no pueden viajar fuera del país, porque tienen sus pasaportes consignados en juzgados.

Es gravísimo no tener acceso a la justicia porque los empleados del poder judicial no se dan abasto con el trabajo.

Cuando no se tiene tiempo de atender los asuntos, cuando no se puede atender los casos porque faltan instalaciones y falta presupuesto, al final es igual que no tener acceso a la justicia, más cuando se trata de asuntos donde hay niños involucrados o personas de grupos vulnerables, recalcó.

La presidenta de la BMA explicó que la situación de rezago que hoy enfrenta el poder Judicial de la Ciudad de México comenzó con la implementación, en junio de 2023, del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual entró en vigor en 2024 y contempló como plazo para su implementación abril de 2027.

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México decidió que la capital del país sería la primera entidad en implementarlo.

Dado que la nueva forma de impartición de justicia requería salas para juicios orales, con las cuales no se contaban, se decidió eliminar 24 juzgados civiles y once familiares y se trasladó a otros juzgados los casos que llevaban.

Eso ocasionó que quienes recibieron esos expedientes tuvieron que procesarlos, junto con los que ya tenían asignados, con el respectivo rezago que ya acusaban.

Recordó que, en su momento la Barra de Abogados que representa manifestó que eso constituía un despropósito y alertó sobre los riesgos que había, pero la autoridad no hizo caso.

Lo que se tenía que haber echo es crear mas juzgados, para poder implementar el nuevo Código, no suprimir algunos de los que ya había, recalcó.

Por supuesto que la gente que trabaja en los juzgados a los que se enviaron los casos de los eliminados se saturó de trabajo y no puede más. Humanamente no es posible tener todo ese trabajo encima, recalcó.

Puso como ejemplo que los 3,500 expedientes que estaban en el juzgado 42 familiar se los enviaron al juzgado 13 familiar, que tenía una cantidad similar de casos y ahora tiene que procesar todos, pero con el mismo personal.

Recordó que meses después de iniciado 2025, a los empleados del poder Judicial capitalino no les habían terminado de pagar el aguinaldo de 2024. No les aumentaron el salario, pero les triplicaron el trabajo.

Recalcó que el problema del PJCDMX es que tiene una falta de presupuesto espeluznante.

Además, al implementarse la reforma judicial, iniciaron las campañas para elegir por voto popular a los jueces, lo cual motivó que estaban en activo y funcionarios de los juzgados y tribunales interesados en competir en ese proceso tuvieran que dedicar horas a hacer campañas para buscar convencer a los electores que votaran por ellos.

¿Cómo no va a colapsar el sistema si además de estar de juez tienes que irte de campaña?, cuestionó.

Asimismo, consideró que la situación se agravará porque van a entrar los jueces electos por el voto popular, quienes tendrán que pasar por una curva de aprendizaje, particularmente los que no tienen experiencia en impartir justicia.

Usted imagínese que el primero de septiembre entran jueces nuevecitos, sin ninguna experiencia, a juzgados saturados de trabajo con más de 4,500 expedientes cada uno, expresó.