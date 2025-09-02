Instalan nuevos órganos que sustituirán a la Judicatura

El nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y el Órgano de Administración Judicial (OAJ), que sustituyen el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), fueron instalados de manera formal.

La creación del TDJ “es una medida vigorosa para combatir la corrupción” en el Poder Judicial, anticipó Celia Maya García, su presidenta, así como que “se procederá en los casos de violación de la función judicial”.

“Los jueces y magistrados que conforman la mayoría de los cargos judiciales no resultan afectados en modo alguno en la libertad, autonomía e independencia, en su valoración racional del Derecho, en la resolución de las causas que sean de su conocimiento porque para nada se han modificado los criterios y los valores de la jurisdicción”, aseguró durante el acto de declaratoria de instalación.

“Elevaremos los niveles de eficacia, investigaremos las conductas inadecuadas y sancionaremos a los que resulten responsables. Todo en función de nuestro compromiso de contribuir a la recuperación de la confianza de la ciudadanía en los órganos encargados de administrar justicia”, afirmó la mujer.

Amenaza

Uno de los cinco integrantes del TDJ, Rufino H. León Tovar advirtió: “¡Daremos cárcel a los jueces corruptos y sanciones severas a quienes retarden o resuelvan injustamente los casos!”

Eva Verónica de Gyvés Zárate y Bernardo Bátiz, también magistrados integrantes del citado órgano, dejaron claro que el TDJ no perseguirá a las personas servidoras públicas que no comulguen con la reforma judicial.

“Es un Tribunal que vigilará las conductas que se aparten de la ley”, dijo De Gyvés Zárate, mientras que Bátiz puntualizó: “no vamos a ser la inquisición ni perseguidores de amigos o enemigos”.

La Constitución establece que el TDJ podrá ordenar oficiosamente o por denuncia el inicio de investigaciones, atraer procedimientos relacionados con faltas graves o hechos que las leyes señalen como delitos, ordenar medidas cautelares y de apremio y sancionar a las personas servidoras públicas integrantes del Poder Judicial que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, a la administración de justicia o a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia, además de los asuntos que la ley determine.

Durante la instalación del OAJ, encargado de las funciones administrativas y de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación (PJF), Néstor Vargas Solano, su presidente, afirmó que el nuevo órgano “nace con una misión clara: garantizar que la administración de los órganos jurisdiccionales permita que la justicia sea accesible, transparente, eficiente y profundamente humana”.