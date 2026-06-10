Inegi ubica a Aguascalientes entre los estados con mejores salarios y empleos del país

Aguascalientes es una de las entidades con mejores salarios y oportunidades laborales para su población. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el estado destaca a nivel nacional por contar con una estructura salarial sana y por la mejora constante en sus indicadores de ocupación laboral.

Los datos más recientes ubican a Aguascalientes en el cuarto lugar nacional con el menor porcentaje de personas que necesitan trabajar horas adicionales para complementar sus ingresos, lo que refleja que cada vez más trabajadores cuentan con empleos que les permiten obtener una remuneración suficiente para atender las necesidades de sus familias.

Asimismo, la entidad ocupa el quinto lugar nacional con menos trabajadores que perciben menos de un salario mínimo, un indicador que muestra que los empleos generados en el estado no solo son formales, sino que también ofrecen mejores condiciones salariales.

Estos resultados son reflejo de las acciones que impulsa la gobernadora Tere Jiménez para fortalecer al sector productivo, atraer nuevas inversiones y generar oportunidades de desarrollo para las y los aguascalentenses, de tal manera que cada vez más personas tengan acceso a empleos dignos y mejor remunerados.

Los resultados del INEGI también muestran que alrededor de 6 mil 700 personas encontraron una oportunidad de empleo entre el tercer trimestre de 2024 y el mismo periodo de 2025, lo que representa más familias con ingresos, mayor estabilidad económica y mejores condiciones de vida para las y los aguascalentenses.

Con estos resultados, Aguascalientes reafirma su posición como uno de los estados con mejores condiciones para trabajar, vivir e invertir, lo que a su vez genera un entorno favorable para que más familias tengan más y mejores oportunidades de desarrollo.