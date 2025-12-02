Incautan media tonelada de metanfetamina en Mazatlán

Más de media tonelada de metanfetamina, oculta en un tractocamión dentro del Recinto Portuario de Mazatlán, fue incautada el día de ayer 01 de diciembre, informó el gabinete de seguridad federal.

Personal de la Unidad Naval de Protección Portuaria detectó irregularidades durante la inspección a una unidad de carga, lo que llevó al hallazgo de 339 paquetes con sustancias similares a metanfetamina, con un peso aproximado de 605 kilogramos, ocultos en un doble fondo.

Además fueron asegurados otros 21 paquetes que contenían posibles dosis de cocaína, fentanilo y otras sustancias, con un peso estimado de 21 kilogramos.

Además, las autoridades detallaron, a través de una comunicación oficial, que el conductor del tractocamión fue detenido en el lugar. Tras informarle sus derechos, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, junto con la droga asegurada, para que se determine su situación jurídica.

También, se estimó que este aseguramiento representó una afectación económica de más de 282 millones de pesos para la delincuencia organizada. Asimismo, se evitó que más de 15 millones de dosis de drogas sintéticas llegaran al mercado.

Golpe al Cártel de Sinaloa

En la víspera, en conferencia de prensa del pasado domingo, 30 de noviembre, el titular de la Marina, Raymundo Morales, informó también sobre el desmantelamiento de una célula delictiva vinculada al Cártel de Sinaloa.

“(Las acciones llevaron) al aseguramiento de dos personas generadoras de violencia, Adaleno ‘N’ y Miguel ‘N’. Fue neutralizado Pedro ‘N’, a quien le apodan ‘El Pichón’. Son integrantes de una facción de los del Chapo Isidro que se dedican principalmente a la producción de drogas sintéticas”, explicó.

El operativo incluyó la localización de inmuebles y laboratorios donde fueron halladas armas, drogas terminadas, precursores químicos y equipo para la elaboración de metanfetaminas y otros psicotrópicos. “Este golpe debilitó la estructura del Cártel de Sinaloa y le cortó el vínculo logístico que abastecían redes criminales en varias entidades del país”, afirmó.