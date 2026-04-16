Impacta ola de calor a nueve estados del país

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que desde ayer y hasta el 20 de abril se registrará un aumento significativo de las temperaturas en gran parte del país, con máximas de entre 40 y 45 grados Celsius en regiones del litoral del Pacífico.

A través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el organismo informó que una onda de calor afectará a entidades como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla y Oaxaca, donde se prevén condiciones de calor extremo.

El SMN señaló que este tipo de fenómenos puede prolongarse durante varios días, generando impactos en la salud de la población y aumentando riesgos como sequías e incendios forestales.

En contraste, la dependencia federal adelantó que el mes de mayo marcará un periodo de transición climática, caracterizado por la presencia de al menos tres frentes fríos y el inicio de la temporada de huracanes en México.

De acuerdo con el pronóstico, antes de la llegada de estos sistemas frontales se registrarán temperaturas elevadas acompañadas de vientos del sur o suroeste; posteriormente, el ambiente tenderá a refrescarse con vientos provenientes del oeste o noroeste, lo que podría provocar cambios bruscos en las condiciones del tiempo.

Por su parte, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) informó que entre el 15 y el 17 de abril se presentará un sistema de alta presión sobre el occidente y centro del país, lo que generará temperaturas inusualmente altas, rachas de viento y baja humedad.

Estas condiciones, advirtió, incrementan de manera considerable el riesgo de incendios forestales, debido a la combinación de calor intenso y sequedad en el ambiente.

Nivel del Cutzamala

En paralelo, autoridades de Conagua informaron sobre la situación del Sistema Cutzamala.

Actualmente, se indicó que el sistema reporta un almacenamiento cercano al 54.6% de su capacidad total, con aproximadamente 427 millones de metros cúbicos, cifra que representa una recuperación respecto a niveles bajos registrados en años anteriores.

Asimismo, se detalló que el caudal promedio suministrado recientemente asciende a 15.59 metros cúbicos por segundo, distribuidos entre la Ciudad de México y el Estado de México.