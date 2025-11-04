Identifican patrón criminal en el homicidio de Manzo

El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, informó que el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, fue un ataque planeado en el que participaron al menos dos personas, una de ellas el autor material, quien fue abatido en el lugar.

Durante una conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el fiscal dio a conocer los primeros avances de la investigación, que incluyen más de 40 dictámenes periciales en disciplinas como lofoscopía, química y genética, medicina forense, balística, criminalística, fotografía, video y retrato hablado.

Torres Piña explicó que, según las indagatorias y el análisis de videograbaciones del C5, el ataque ocurrió alrededor de las 20:10 horas del 1 de noviembre, al concluir la inauguración del Festival de Velas en el centro histórico de Uruapan.

El fiscal detalló que el asesino se hospedó en un hotel del centro de la ciudad durante la tarde del sábado y que realizó compras. El homicida salió del inmueble y caminó por el cuadro principal de la plaza.

“Un hombre que vestía sudadera blanca con capucha se aproximó al alcalde y accionó un arma de fuego, ocasionándole siete heridas, una de ellas en el abdomen, que le causó la muerte”, abundó Torres Piña.

Historial del arma

El fiscal informó que en el lugar del ataque fue asegurada un arma de fuego calibre 9 milímetros, la cual ha sido relacionada con otros dos hechos violentos registrados en las últimas semanas: el doble homicidio del 16 de octubre en la colonia Tierra y Libertad, y el ataque armado del 23 de octubre en un bar de la colonia La Gran Parada, donde dos trabajadores fueron heridos y uno de ellos murió posteriormente.

Torres Piña precisó que el cuerpo del atacante, de entre 17 y 19 años, no ha sido reclamado por familiares, por lo que llamó a la ciudadanía a colaborar con información que permita su identificación, a través del número 443 298 2640, extensión 122, o al correo inteligenciacriminal@fiscaliamichoacan.gob.mx.

Sin embargo, al cierre de esta edición, había trascendido en medios de comunicación la identidad del autor material del ataque en contra del edil, esta información no fue confirmada por las autoridades.

Implicados en el crimen

Por su parte, Alfredo Ramírez Bedolla informó que el actor material fue abatido, pero advirtió que existen autores intelectuales y grupos delictivos detrás del homicidio, por lo que reiteró su compromiso de que el crimen no quedará impune.

Asimismo, anunció que continuará el apoyo institucional y financiero a Uruapan y al movimiento ciudadano que el alcalde encabezaba, conocido como el movimiento del sombrero.

El mandatario destacó que, tras el ataque, se estableció una mesa permanente de seguridad en Uruapan con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Fiscalía General del Estado.

Ramírez Bedolla también informó que mantiene comunicación directa con la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, quienes —dijo— han expresado su respaldo total al gobierno de Michoacán para esclarecer el crimen.

Por otro lado, lamentó profundamente el asesinato de Carlos Manzo, a quien calificó como “un alcalde joven, valiente y decidido, que sabía que todos los días asumía un riesgo por su lucha contra la delincuencia”.

Recordó que durante su gestión existía una coordinación constante entre el edil y el gobierno estatal.