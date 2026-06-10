Hermosillo se mantiene líder en generación de nuevos empleos en ciudades capitales

De acuerdo con el IMSS en el periodo de enero a mayo de 2026.

Hermosillo, Sonora; 10 de junio, 2026.- La ciudad de Hermosillo, a cargo del presidente municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez, lidera en ciudades capitales en generación de nuevos empleos con 12 mil 127 en el periodo de enero a mayo de 2026, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, informó Oscar Gastélum Donnadieu.

El director de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico expresó que está por encima de las ciudades capitales de Chihuahua, Toluca, Saltillo, Oaxaca, Durango, La Paz, Ciudad Victoria, Durango, entre otras.

Precisó que en Sonora se generaron en el mismo periodo 18 mil 317 nuevos empleos, de los cuales, Hermosillo aportó 12 mil 127, es decir, aproximadamente el 66 por ciento del total en la entidad.

Recordó que en el primer trimestre del 2026 la capital sonorense registró este liderato al aportar el 46 por ciento de los nuevos empleos en la entidad, gracias al impulso que mantiene la administración de Toño Astiazarán en atracción de nuevas inversiones, la coordinación con el sector empresarial y los demás niveles de gobierno.

Respecto al mes de mayo, explicó que en Hermosillo se registraron mil 314 nuevos empleos por debajo de Guadalajara y por encima de Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, Durango y Morelia.

Los sectores en los cuales se generaron los nuevos empleos son servicios sociales y comunales, servicios para empresas, personas y el hogar, transportes y comunicaciones, comercio, industria eléctrica y captación y suministro de agua potable, industria de la construcción, industria de la transformación, industria extractiva, agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca.