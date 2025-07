Harfuch: se redujo capacidad de fuego en el Cártel de Sinaloa

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que las facciones del Cártel del Sinaloa —Los Mayos y los Chapitos— han reducido su capacidad de fuego.

En conferencia de prensa convocada por el Gabinete de Seguridad, Harfuch añadió que se han presentado avances también en cuanto a los bloqueos que se presentan en la entidad.

“Al inicio del conflicto (en septiembre pasado) veíamos convoys de varias camionetas aquí en Culiacán y hoy no hemos tenido registros de esto; son menos frecuentes, si no es que hubo meses con cero bloqueos en carreteras como al inicio del conflicto, eso no quiere decir que la situación esté resuelta, lo que decimos definitivamente es que no son, no tienen la misma capacidad de fuego que al inicio estos grupos delincuenciales”, indicó.

El secretario sostuvo que la mayor parte de la violencia se presenta en Culiacán y alrededores, mientras que se ha reforzado la seguridad en las fronteras de Sinaloa con otros estados con el fin de evitar que el conflicto se expanda.

Aseguramientos

Entre el 1 de octubre de 2024 y el 16 de julio de 2025 se logró la detención de casi 1,500 personas en Sinaloa; el aseguramiento de más de 3,000 armas de fuego —más del 20% del total nacional—, así como 53 toneladas de droga, incluidas más de una tonelada y un millón de pastillas de fentanilo.

Ayer, 20 de julio, durante una conferencia de prensa realizada en la Base Aérea Militar No. 10 en Culiacán, las autoridades detallaron que, también, han sido desmantelados 91 laboratorios clandestinos dedicados a la producción de metanfetaminas, lo que, consideraron, evitó la circulación de millones de dosis de droga y afectó significativamente las finanzas de grupos criminales.

García Harfuch informó también que, como parte de la estrategia federal, el Gabinete de Seguridad visitará el estado cada 15 días para evaluar los avances y ajustar las acciones contra la violencia. Esta medida se sumó a las visitas periódicas del secretario de la Defensa Nacional y del secretario de Marina.

Por otro lado, en Navolato, fuerzas federales desmantelaron seis laboratorios donde se aseguraron 4,800 kg de metanfetamina y más de 47,000 litros de precursores químicos. En el poblado de Abuya, se localizó un laboratorio con casi 1,000 kilos de la misma sustancia.

Estado de fuerza de GN

Hernán Cortés Hernández, comandante de la Guardia Nacional, informó que en el estado existen 3,267 elementos desplegados, y que desde el 15 de julio está en marcha el Plan Vacaciones Verano 2025, el cual se enfoca en brindar seguridad a turistas y ciudadanos.

El funcionario también destacó la difusión del número 089 para fomentar la denuncia anónima y combatir el delito de extorsión.