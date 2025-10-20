Gobierno del Estado de San Luis Potosí reafirma su compromiso con familias de Ébano

⁠Como parte de la campaña Todos Unidos por la Huasteca, el Gobierno del Estado impulsa acciones solidarias sin límites para respaldar a las familias de la región

Como parte de la estrategia integral Todos Unidos por la Huasteca, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) encabezó una brigada de apoyo en el municipio de Ébano, con el objetivo de brindar ayuda inmediata a familias afectadas por las recientes inundaciones. El personal de la dependencia recorrió las comunidades de Laguna Chica y Laguna Marland, donde entregaron víveres, agua potable, productos de higiene y artículos de primera necesidad a las personas en situación más vulnerable.

El titular de la Sedeco, Jesús Salvador González Martínez, destacó que estas acciones reflejan el trabajo coordinado entre las dependencias estatales instruido por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el sector empresarial y la sociedad civil, quienes se han unido.