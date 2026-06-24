Corrupción en México cuesta poco más de 5,000 pesos por persona al año

La corrupción continúa representando una carga económica significativa para los ciudadanos mexicanos; el costo anual promedio de la corrupción por persona alcanzó los 5,432 pesos en 2025, la cifra más elevada de la serie presentada y medida en pesos constantes.

El comportamiento del indicador durante la última década ha sido irregular. En 2015, el costo promedio por persona se ubicó en 4,618 pesos, pero dos años después descendió a 3,316 pesos en 2017. Esta reducción fue seguida por un repunte importante en 2019, cuando el monto alcanzó 5,083 pesos, acercándose por primera vez a la barrera de los 5,000 pesos anuales, según cifras difundidas por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Para 2021 se registró una nueva disminución del costo medio de la corrupción a los 3,698 pesos por persona. Sin embargo, la tendencia volvió a revertirse en los años siguientes. Para 2023, el costo promedio aumentó a 4,723 pesos, mostrando que el impacto económico de la corrupción seguía creciendo para los hogares y usuarios de servicios públicos.

El dato de 2025 confirma esta trayectoria ascendente. Con 5,432 pesos por persona, el costo promedio supera tanto el nivel observado en 2019 como cualquier otro registro de la serie.

Las cifras reflejan que el costo monetario que implican las prácticas corruptas es cada vez mayor para la población y que, pese a los esfuerzos institucionales para combatirla, el fenómeno continúa siendo un desafío para la competitividad, la confianza ciudadana y el funcionamiento eficiente de las instituciones públicas.