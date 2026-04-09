Bolsa mexicana extiende su repunte; acciones de Peñoles lideran las ganancias

Las bolsas de valores de México cerraron con avances ligeros este jueves, extendiendo el repunte de ayer. Los índices locales subieron en un mercado atento a Oriente Medio y en una sesión marcada por información económica clave en México y Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanzó 0.13% a 70,314.19 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), subió 0.14% a 1,403.05 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice líder se vieron desempeños mixtos. Destacó Industrias Peñoles, con un movimiento de 7.57% a 1001.49 pesos, seguido por Grupo Carso, con 4% a 144.39 pesos. En las pérdidas, las acciones de Grupo Bimbo bajaron 2.86% a 57.65 pesos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, informó que mantendrá recursos militares en Oriente Medio hasta que se alcance un acuerdo de paz duradero y le advirtió a Irán sobre una escalada si no cumple, e Israel ataco Líbano, generando dudas sobre el cese.

"La parálisis técnica (en el índice principal) ocurre en un contexto global donde el alivio inicial por la tregua mediada por Trump ha comenzado a erosionarse ante señales de fragilidad del cese al fuego", explicó Laura Torres, jefade Inversiones de IMB Capital Quants.