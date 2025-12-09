Plan Michoacán, sin atacar causas de violencia: expertos

Tras el ataque ocurrido el pasado fin de semana con un coche bomba en el municipio de Coahuayana, Michoacán, especialistas en seguridad coincidieron en que la estrategia federal desplegada en la entidad no ha logrado atender las causas estructurales de la violencia ni contener el avance del crimen organizado en regiones clave.

En entrevista para El Economista, Víctor Hernández, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos y Alberto Guerrero, consultor y especialista en temas de seguridad, señalaron que el Plan Michoacán mantiene un enfoque reactivo y limitado, similar a despliegues federales implementados hace más de una década, sin lograr modificar el equilibrio criminal en zonas donde operan grupos del narcotráfico.

Para Hernández, el modelo aplicado por el gobierno federal “es exactamente el mismo tipo de despliegue que en su momento hizo Felipe Calderón con el operativo conjunto Michoacán, que consiste en inundar la entidad con personal federal; lo mismo hizo Enrique Peña. En esta ocasión incluso el despliegue fue más pequeño”.

Expuso que, pese al aumento de presencia militar y de la Guardia Nacional, la violencia con artefactos explosivos en el estado no es un fenómeno reciente. Recordó que zonas como Tepalcatepec han registrado episodios de uso frecuente de explosivos, minas antipersonales y otros dispositivos, lo cual refleja un patrón sostenido, más que una reacción inmediata a la estrategia federal.

Además, Hernández advirtió que los grupos del crimen organizado han accedido de manera constante a explosivos, lo cual apunta a problemas graves dentro de las propias instituciones encargadas de su resguardo.

“Está habiendo muchas fugas y mucha corrupción en los almacenes del Ejército mexicano, donde se están perdiendo municiones de morteros y explosivos. Claramente hay un problema en la Dirección de Materiales de Guerra”, afirmó.

Plan cosmético

Alberto Guerrero calificó el operativo federal como un mecanismo político de control de crisis que no ha logrado modificar las condiciones en terreno.

“El plan Michoacán es un simple plan de manejo de crisis y no necesariamente un plan que te vaya a arrojar resultados positivos a corto plazo, como lo viene cantando el gobierno federal”, señaló.

Guerrero destacó que la estrategia no ha llegado a los municipios más alejados ni a las zonas donde se concentran las rutas del narcotráfico, particularmente aquellas dominadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Mencionó que el ataque del fin de semana fue dirigido contra un cuartel de policía comunitaria, lo que evidencia que la presencia federal no ha permeado en las regiones más vulnerables.

Por otro lado, indicó que en municipios como Coahuayana, Coalcomán, Aquila y la franja entre Michoacán, Colima y Jalisco —donde los grupos criminales controlan la geografía y la economía local— continúan sin intervención efectiva del gobierno federal.

Reclasificación de delito

Sobre este caso, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que se deberá realizar una investigación del coche bomba y subrayó que la reclasificación del delito de terrorismo a delincuencia organizada es un asunto que deberá esclarecer la Fiscalía General de la República.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que el domingo sostuvo una reunión con familiares de las víctimas mortales y lesionados.