Gobernador Navarro Quintero refuerza coordinación con el gobierno de México y el Poder Judicial

Destacó la importancia de la cooperación institucional y la justicia con sentido social

Ciudad de México, México, 31 de octubre de 2025.– En una productiva jornada de trabajo en la capital del país, el gobernador del estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, sostuvo una serie de encuentros con autoridades federales, en los que refrendó su compromiso de fortalecer la seguridad y la impartición de justicia en beneficio del pueblo nayarita.

Durante la jornada, el mandatario se reunió con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, y con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado, Manases Langarica Verdín, donde subrayó la plena coordinación entre ambos niveles de gobierno.

“Reiteramos el compromiso de nuestro estado, de seguir trabajando en coordinación plena, por la tranquilidad de las familias nayaritas. Con el respaldo del gobierno de la presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, continuaremos llevando a cabo una estrategia conjunta, responsable y con visión de futuro, con personal capacitado, equipado y comprometido con el bienestar de todos los municipios de la entidad”, expresó Navarro Quintero.

Posteriormente, el gobernador sostuvo un encuentro con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz; con las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Sara Irene Herrerías Guerra y María Estela Ríos González; y con el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, originario de Tuxpan, destacando que Nayarit cuenta con un digno representante en el máximo tribunal del país.

Navarro Quintero compartió la visión de un Poder Judicial moderno y comprometido con la sociedad, y refrendó el interés de Nayarit por avanzar en la construcción de un estado donde la justicia sea un verdadero motor de desarrollo y bienestar para la ciudadanía, coincidiendo con las autoridades en que la justicia debe responder a las verdaderas demandas sociales, garantizar el disfrute de los derechos para todas las personas y poner el interés de la ciudadanía por encima de todo.

El gobernador destacó que la democratización del Poder Judicial representa un paso firme hacia la recuperación de la confianza ciudadana.

Asimismo, reiteró que Nayarit continuará trabajando en unidad con el gobierno de México y las instituciones del estado para garantizar un sistema de seguridad y justicia más humano, eficiente y cercano a la gente.